Гроші за брухт транспорту підприємства витратять на свою роботу

З балансу ЛКП «Львівелектротранс» та АТП-1 спишуть 14 трамваїв, два тролейбуса і 10 автобусів, що відпрацювали свій термін. Депутати ЛМР під час засідання сесії у четвер, 28 березня, погодили, що списаний транспорт продадуть на металобрухт через систему Prozorro. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

АТП-1 планує списати 10 автобусів, яким вже по 25-30 років і які не виходять на маршрути з 2014-2017 років. Раніше їх хотіли передати ЗСУ, але не знайшли партнерів, що могли би їх відремонтувати та переобладнати. До того ж, говорять в АТП-1, запчастини до цих автобусів вже не випускаються.

«Львівелектротранс» спише 14 трамваїв КТ-4 1980-х років випуску, що, за словами фахівців, відпрацювали потрійний термін, і два тролейбуси – ЛАЗ і ЛуАЗ. Транспорт не підлягає ремонту, тож його розберуть, придатні деталі використають для ремонту інших вагонів, а решту продадуть на брухт. Також на брухт підуть старі трамвайні колії з вул. Шевченка і Бандери, що демонтували під час ремонту цих вулиць і які були в експлуатації приблизно по 70 років.

Зароблені з продажу брухту гроші підприємства використають у своїй роботі.

В ЛКП додали, що не йдеться про списання вагонів, що мають історичне для Львова значення. Підприємство зберігає п’ять тролейбусів (1989-2012 років випуску), чотири трамвая (1909-1979 років), п’ять спецвагонів (1954-1963 років) та спеціальну платформу з вишкою на базі двохвісного трамвая виробництва 1895 року.