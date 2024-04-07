Трамваї Tatra KT4-SU мають подифікувати під потреби маломобільних груп

ЛКП «Львівелектротранс» оголосив міжнародний тендер на капітальний ремонт двосекційних трамваїв Tatra KT4-SU з модернізацією під потреби маломобільних людей. Загальна вартість переобладнання трамваїв – 3 млн євро, які профінансують у межах кредиту Європейського інвестиційного банку.

Як вказано в оголошенні на сайті Львівської міської ради, йдеться про реконструкцію трамвайних вагонів Tatra KT4-SU чеського виробництва. Після модернізації трамвай буде складатись із трьох секцій, передня і задня з яких частково обладнають зниженою підлогою для зручності маломобільних пасажирів. Натомість середня секція має бути повністю низькопідлоговою. Оновлені вагони мають бути оснащені системою керування транзисторно-імпульсним тяговим двигуном. Також підрядник має замінити всю електросистему, крім пантографів.

Наразі не відомо, скільки вагонів переобладнають у такий спосіб. Це залежатиме від тендерних пропозицій підрядників. Виконати всі роботи мають упродовж двох років після оплати контракту.

За цією ж програмою Львів отримав кредит на 17,4 млн євро на придбання 10 п’ятисекційних трамваїв. Поставила їх місцева компанія «Електрон». Тоді ж анонсували, що Львів здасть на металобрухт 14 трамваїв КТ4-Д і КТ4-СУ 1980-х років. Це вагони в найгіршому технічному стані і вже непридатні для ремонту.

Тендер оголошений на сайті Європейського інвестиційного банку в межах проекту «Міський громадський транспорт України». Подати пропозиції можна до 3 червня включно.

Додамо, що в межах проекту «Міський громадський транспорт України» Львів отримав 17,4 млн євро на закупівлю 10 п’ятисекційних трамваїв «Електрон».

Довідка

Tatra KT4 — зчленований двосекційний трамвайний вагон, що серійно виготовлявся з 1973 до 1997 року колишнім чехословацьким підприємством ČKD Tatra у Празі. На маршрутах Львова трамваї цієї моделі працюють із 1976 року.