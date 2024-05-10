Впродовж одного місяця автобуси курсуватимуть за старою схемою, потім маршрут трохи змінять

З наступного тижня у Львові запрацює автобусний маршрут №45, зі сполученням пл.Галицька – ТРЦ «Вікторія Ґарденс». На лінії курсуватимуть автобуси середньої вмістимості. Про це повідомляє Львівська міська рада із посиланням на управління транспорту.

За словами керівника управління транспорту Ореста Олеськіва, маршрут обслуговуватиме комунальне АТП-1.

«Є великий запит мешканців щодо відновлення цього маршруту. Але щоб його запустити АТП-1 бракувало і транспорту, і водіїв. Зараз підприємству вдалось залучити нових водіїв. Однак, щоб відновити цей маршрут, підприємство залучає орендовані у приватних перевізників автобуси», – зазначив Орест Олеськів.



У робочі дні на маршруті курсуватиме п’ять транспортних засобів з інтервалом 18 хвилин та чотири – у вихідні з інтервалом 22 хвилини. Перше відправлення від ТРЦ «Вікторія Ґарденс» буде о 07:00, а з пл. Галицької – о 07:45. В останні рейси з обох кінцевих зупинок автобуси відправлятимуться о 21:00.

Як наголосив Орест Олеськів, впродовж одного місяця автобуси курсуватимуть за старою схемою: ТРЦ «Вікторія Ґарденс» – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова – ТРЦ «Вікторія Ґарденс».

Потім, щоб зменшити інтервали та не дублювати трамвай №3, схему руху маршруту №45 частково змінять. Зокрема, передбачається, що замість вулиць Франка та Вітовського автобуси поїдуть по вулиці Дорошенка в обох напрямах.

Про дату відновлення роботи автобусного маршруту №45 у Львівській міськраді повідомлять додатково. Нагадаємо, цей маршрут припинив роботу та не працював повноцінно з початку пандемії Covid-19.

До слова, також до кінця наступного тижня у Львові планують відновити роботу автобусного маршруту №12, зі сполученням мікрорайон Рясне-Автостанція №2.