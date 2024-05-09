Інцидент трапився в маршрутному автобусі №1а

У четвер, 9 травня, у центрі Львова з маршрутного автобуса №1а під час зупинки випала літня пасажирка. Постраждалу з травмою голови госпіталізували до лікарні.

За інформацією очевидців, інцидент трапився близько обіду на площі Ярослава Осмомисла,2. З маршрутного автобуса №1а, який обслуговує комунальний перевізник АТП-1, випала пенсіонерка та вдарилася головою об асфальт. Жінку забрала «швидка».

У Львівському АТП-1 повідомили ZAXID.NET, що інцидент стався на зупинці громадського транспорту під час висадки пасажирів, зараз на підприємстві з’ясовують, що стало причиною падіння львів’янки.

«Водій одразу вийшов з автобуса, підійшов до жінки, запитав про її самопочуття, чи потребує вона допомоги. Жінка на той момент сказала, що все нормально. Водій лишив їй номер телефону та поїхав за маршрутом. Згодом стало відомо, що жінці на зупинці стало гірше і люди викликали «швидку» та поліцію», – розповіла речниця АТП-1 Ірина Рєвунова.

З її слів, водій наразі знятий з маршруту та поїхав провідати постраждалу в лікарню.

«Наразі з’ясовуємо, що стало причиною падіння жінки: чи якийсь її необережний рух, чи водія», – додала Ірина Рєвунова.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що 81-річну львів’янку госпіталізували у лікарню святого Пантелеймона з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, забій потиличної ділянки голови.