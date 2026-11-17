Володимир Зеленський та Олександр Поклад

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати системний план змін у Службі безпеки України, а також забезпечити покарання всіх причетних до діяльності бандитського угруповання «Хімпром». Про це він повідомив в соцмережах 17 листопада.

За словами Зеленського, під час зустрічі керівник СБУ Олександр Поклад запропонував «комплекс внутрішніх рішень, які можуть посилити СБУ». Президент натомість доручив «підготувати відповідний системний план».

«Є відповіді й на вагомі кадрові питання. Дякую всім у Службі безпеки України, хто воює і працює справді заради національних інтересів України і безпеки нашої держави», – зауважив президент.

Окрім того, 17 листопада президент зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Сторони обговорили розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання «Хімпром».

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«Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність “Хімпрому” та осіб, що із цією структурою пов’язані», – наголосив Зеленський.

Справа «Карфаген-2» – що відомо

4 листопада НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

Головні фігуранти плівок

За даними антикорупційного центру «Межа», до злочинної організації входили:

«Кримінал» – Андрій Осіпов, засновник і керівник злочинної організації. Тричі засуджений – за грабіж, викрадення авто та хуліганство. Підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями Житомирщини. Ще у 2022 році потрапив у поле зору НАБУ, бо вимагав від імені СБУ 1 млн доларів у громадянина РФ за те, щоб його не екстрадували до Росії.

«Прайс» – Володимир Ценов, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, «кришував» колцентри.

«Консультант» – Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу карного розшуку Київської області. Він забезпечував оперативне прикриття і координував виконавців насильницьких злочинів. «Консультанту» звітували про катування людей, також він вказував на «недоліки» операції.

«Акім» – Сергій Дука, генерал-майор СБУ. Захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби.