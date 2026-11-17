Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко

Після оприлюднення розслідування «Карфаген-2» НАБУ та САП опинилися в найнебезпечнішій ситуації за всю історію свого існування. Про це 17 листопада заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час панельної дискусії на форумі «Стійкість у дії: люди, права, держава», передає Центр протидії корупції.

«Після другого “Карфагену”, всіх цих операцій... у нас стало так багато ворогів, що ми знаходимося в найнебезпечнішій ситуації за всю історію свого існування... Багато кланів, фінансово-промислових груп, політичних сил сприймають нас абсолютно вороже. І вони використають будь-які можливості, щоб підірвати головну зброю НАБУ та САП – суспільну довіру», – оцінив ситуацію Кривонос.

Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів, що за два місяці до оприлюднення «Карфагену-2» йому «наполегливо рекомендували не рухатися в тому напрямку», щоб зупинити розслідування.

Клименко запевнив, що слідство триватиме: «Будемо намагатися встановити всіх причетних до діяльності цих і наркокартелів, і від Служби безпеки».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними ЦПК, після викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації, до якої, зокрема, входили представники криміналітету та співробітники СБУ, атаки на антикорупційні органи посилилися.

«Наприклад, лише на п’яти каналах-мільйонниках, які пов’язані з тиловою СБУ, з’явився 131 допис про те, яке погане НАБУ. У 56 дописах у вкрай негативному ключі згадували і САП. Порівняно з попереднім часовим проміжком кількість негативних дописів про НАБУ і САП зросла майже у п’ять разів», – кажуть в ЦПК.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

Організатором угруповання слідство вважає раніше неодноразово судимого Андрія Осіпова. До незаконної діяльності він нібито залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора та Нацполіції, а також представників кримінального середовища. Серед підозрюваних: перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем’янчук та Віталій Рибалко, якого слідство вважає підлеглим організатора.