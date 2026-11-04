Структура злочинної організації за даними НАБУ

НАБУ та САП розкрили подробиці діяльності злочинної організації, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища. Про це в середу, 4 листопада, повідомила пресслужба НАБУ та оприлюднила нову частину операції «Карфаген».

За даними слідства, засновником та керівником злочинної організації був тричі засуджений чоловік на псевдо «Кримінал». Його судимості стосувалися грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом та хуліганства. Як повідомляє ГО «Автомайдан», йдеться про Андрія Осіпова, який ще у 2022 році потрапив у поле зору антикорупціонерів через вимагання 1 млн доларів від імені СБУ.

Також до нього приєднався «Мексиканець» – засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром», громадянин РФ Єгор Буркін, який утік в Україну після оголошення його в розшук у Росії у 2016 році. З 2019 року він перебуває в розшуку, однак це не завадило йому продовжувати злочинну діяльність, зокрема і в Україні.

Підлеглі «Кримінала» – «Боксер» та «Паша» – виконували «брудну роботу».

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Володимир Ценов на прізвисько «Прайс» – один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який відповідав за прикриття діяльності колцентрів.

«Консультант» – інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі її напрямки.

Сергій Дука на прізвисько «Акім» – високопосадовець СБУ, генерал-майор, який забезпечував захист від уваги з боку своїх колег зі СБУ.

За даними НАБУ, після початку повномасштабного вторгнення російський наркосиндикат «Хімпром» посилив свій вплив в Україні та за кордоном. Для розбудови наркобізнесу «Мексиканець» мав заручитися підтримкою правоохоронців, які заплющували б очі на його діяльність. Тоді він залучив «Кримінала», який підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями, які, як і він, народились, виросли й почали свою кар’єру на Житомирщині.

«Саме використовуючи ці доволі дружні і тісні зв’язки, зокрема, з високопосадовцями керівного складу СБУ, з 2022 року по осінь 2025 року він, “Кримінал”, зміг стати співорганізатором злочинної організації. Кримінал і Мексиканиць домовились об'єднати зусилля, аби розширити злочинну діяльність на взаємовигідних умовах», – заявили в НАБУ.

В антикорупційному бюро також зазначили, що до кола друзів «Кримінала» входили високопосадовці СБУ, причетні до спроби позбавлення незалежності НАБУ і САП влітку 2025 року.

Заручившись підтримкою «Кримінала» та його зв’язками в українських правоохоронних органах, «Мексиканець» продовжував вести злочинну діяльність і співпрацював із ФСБ Росії.

Водночас «Кримінал», використовуючи свої зв’язки, швидко налагодив контакти та канали передавання хабарів представникам СБУ, Нацполіції та прокуратури, щоб ті не перешкоджали діяльності злочинної організації та не висували до неї претензій.

Стандартна сума хабаря становила 7 тис. доларів на місяць з одного колцентру. Гроші переказували в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець. Після цього колцентр міг працювати протягом місяця без загрози обшуків.

Усі адреси колцентрів, що сплачували данину, обліковували на центральному рівні, що давало змогу унеможливлювати самостійні дії правоохоронців на будь-якому рівні.

Як встановило НАБУ, учасники організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів, в офісах яких працювали щонайменше 2700 людей. Лише на один із вказаних «Криміналом» гаманців з жовтня 2025 по квітень 2026 року надійшло 3 млн 750 тис. USDT. Діяльність цієї мережі тривалий час залишалася поза увагою СБУ, Нацполіції та ОГП.

Наприкінці липня 2026 року, після вказівки президента України активізувати боротьбу з колцентрами та наради в Офісі генпрокурора, «Прайс» та «Акім» повідомили «Кримінала» про необхідність тимчасово зупинити роботу шахрайських колцентрів. Це мало допомогти уникнути їх викриття правоохоронцями та посилити заходи конспірації.

Злочинців попередили, що відновити свою роботу вони можуть хіба на власний страх та ризик, а в разі викриття в жодному разі не мають звертатись до «своїх» правоохоронців.

Шахрайські колцентри були не єдиним бізнесом злочинної організації. Під прикриттям правоохоронців її учасники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу наркомагазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Окрім того, «Паша» та «Боксер» організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів. Зокрема, у липні 2026 року біля спортклубу в Києві вони жорстоко побили металевою трубою підприємця. Інформацію про пересування жертв фігуранти отримували онлайн через доступ до системи «Безпечне місто» з акаунту співробітника ДЗНД СБУ.

Раніше повідомлялося, що фігуранти «Карфагену» планували облити кислотою журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420. Також вони погрожували фізичною розправою Ігорю Лачену, редакції ProKyiv та оборонцю Маріуполя, який пережив російський полон і організовував акції протесту проти діяльності мережі.

Зазначимо, 4 листопада НАБУ провели обшуки у високопосадовців СБУ. У бюро повідомили, що один з високопосадовців Служби безпеки перешкоджав діяльності детективів, а також погрожував їм застосувати зброю. За даними УП, йшлося про генерал-майора Сергія Дуку. Також обшуки відбулися в полковника Антона Кравчука.

Операція «Карфаген» – що відомо

4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення операції «Карфаген», у межах якої викрили злочинну організацію. За версією слідства, учасники злочинної організації забезпечували покривання нелегальних колцентрів. Організатором злочинного угруповання, за даними НАБУ, був заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. З 6 вересня він перебуває під вартою.

За даними слідства, учасники ймовірної схеми могли отримати близько 1 млрд грн неправомірної вигоди.