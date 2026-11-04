За даними НАБУ, на місце обшуків прибули спецпризначенці СБУ

Детективи НАБУ під час проведення обшуків зіштовхнулися з перешкоджанням їхньої роботи з боку високопосадовця СБУ, який погрожував застосувати зброю. Про це заявили у середу, 4 листопада, у пресслужбі НАБУ.

За даними НАБУ, під час слідчих дій, які детективи бюро проводили на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду, один з високопосадовців СБУ почав погрожувати їм застосувати вогнепальну зброю. Крім того, посадовець не допускає детективів до місця проведення обшуку.

«Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомила, що діяльності НАБУ перешкоджає генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука. Він обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності.

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За даними «Центру протидії корупції», Дука є одним з ключових виконавців політичних операцій проти антикорупційних органів та журналістів. ЦПК стверджує, що саме під його керівництвом працівники СБУ провели понад 50 обшуків у детективів НАБУ, після чого за підозрою у звʼязках з Росією заарештували ключового детектива бюро у справі «Мідас» Руслана Магамедрасулова. Нагадаємо, у грудні 2025 року його звільнили з-під варти, а в травні 2026 року суд виправдав ключового свідка в його справі.

За даними ЦПК, родина дружини Сергія Дуки Інесси походить з російського Дагестану. Зазначається, що у 2024 році Інесса Дука отримала в один день Audi Q8 2021 року вартістю близько 60 тис. доларів та квартиру в Одесі за близько 100 тис. доларів.

На момент публікації у пресслужбі СБУ не коментували ситуацію.

Доповнено о 09:04. «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що НАБУ проводить обшуки й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука. За даними співрозмовників медіа, обшуки в Кравчука проводять на тлі спроби слідчих дій у Сергія Дуки.