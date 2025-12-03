Руслана Магамедрасулова звільнили з СІЗО

У середу, 3 грудня, Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти співробітника Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Як пише «Суспільне», прокурори погоджувались з пом’якшенням запобіжного заходу – звільнення з СІЗО під домашній арешт. Водночас сторона захисту наполягала на пом’якшенні або повному скасуванні запобіжного заходу. Зрештою суд ухвалив рішення про звільнення Магомедрасулова з-під варти у залі суду.

В Офісі генерального прокурора прокоментували звільнення Руслана Магамедрасулова з-під варти. Там пояснили, що вже немає потреби в його ізоляції.

«Зміна позиції щодо запобіжного заходу свідчить наразі про достатність зібраних доказів для подальшого досудового розслідування та розгляду кримінального провадження по суті, і не потребує застосування суворих запобіжних заходів. Водночас підкреслюємо, що ця зміна не є виправданням підозрюваного, а є рішенням, що відповідає закону, принципу пропорційності та фактичному стану розслідування», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 2 грудня Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти батька посадовця НАБУ Сентябра Магамедрасулова. Обох СБУ підозрює у веденні бізнесу на території Росії. Зокрема, за даними слідчих, Сентябр Магамедрасулов продавав партії технічної коноплі до республіки Дагестан, що є суб’єктом РФ. Водночас його син Руслан Магамедрасулов, який обіймає посаду керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, був посередником у продажах. Крім того, співробітнику НАБУ інкримінують зв’язки з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який працює на ФСБ.

16 вересня СБУ оголосила ще одну підозру Руслану Магамедрасулову – у допомозі з махінаціями конвертаційним центрам. За даними слідчих, Магамедрасулов використовував свої зв’язки та службовий вплив у махінаціях із податками українських суб’єктів господарювання.

Старший та молодший Магамедрасулови перебували під вартою з 22 липня 2025 року.