Сторони обвинувачення та захисту попросили про закрите засідання у справ

У вівторок, 22 липня, суд обрав запобіжний захід одному з керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, якого затримали напередодні за підозрою в співпраці з росіянами. Посадовця взяли під варту без права на заставу, повідомило «Суспільне».

Судове засідання відбулося у закритому режимі, про що подали клопотання прокурора та захист посадовця.

Рішенням київського суду Магамедрасулова взяли під варту до 16 серпня без права на заставу.

Нагадаємо, напередодні, 21 липня, СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. СБУ повідомила, що посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

«Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій», – йшлося в повідомленні СБУ.

Крім того, за версією слідства, Магамедрасулов мав тісні зв’язки з нардепом забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який працює на ФСБ.

У НАБУ та СПА повідомили, що 21 липня СБУ провела щонайменше 70 обшуків стосовно 15 співробітників НАБУ без судових ухвал. Підставами для обшуків у більшості випадків називають участь окремих людей у ДТП, проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з Росією. В бюро заявили, що проводять внутрішню перевірку обставин подій 21 липня – зокрема, застосування сили до співробітника.

Окрім Магамедрасулова, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру працівнику Центрального апарату Бюро Віктору Гусарову в шпигунстві на користь Росії, а також заочно – народному депутату від вже забороненої партії Федору Христенку, який впливав на НАБУ та працював на ФСБ. Крім того, ще трьом працівникам бюро оголосило про підозри ДБР – їх звинувачують у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.

Джерела «Української правди» в НАБУ пов'язують обшуки та підозри зі справою очільника міністра національної єдності Олексія Чернишова. Крім цього, у відомстві вважають, що СБУ та Офіс генпрокурора спрацювали превентивно, бо дізнались, що НАБУ готує підозру співвласнику студії «Квартал 95» Тімуру Міндічу.

Вже 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Документ передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Внаслідок ухвалення законопроєкту Офіс генпрокурора також може закрити розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Крім цього, керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів. Детальніше про скандальний законопроєкт та хто за нього голосував, можна дізнатися тут.