За законопроєкт №12414 проголосували у другому читанні

Верховна Рада України у вівторок, 22 липня, у другому читанні проголосувала за законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Напередодні відомства закликали нардепів не голосувати за законопроєкт. Зазначимо, що правоохоронний комітет Верховної Ради також 22 липня проголосував за правки до документа, відповідно до яких очільник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. Законопроєкт підтримали 263 депутати.

Законопроєкт має повну назву «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Документ передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність.

Внаслідок ухвалення законопроєкту Офіс генпрокурора також може закрити розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Крім цього, керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів.

«Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована.Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», – йдеться в заяві НАБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко закликали Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт.

Співзасновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що законопроєкт про НАБУ та САП знищує антикорупційні здобутки Революції гідності та повертає країну в часи Януковича.

«За таких умов в НАБУ/САП/ВАКС не мають жодного сенсу – генпрокурор Зеленського зупинить розслідування усіх друзів президента. Відповідно так само не має жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах Революції гідності», – заявив Шабунін.

Зазначимо, що ініціаторами законопроєкту є Максим Павлюк («Слуга народу»), В'ячеслав Медяник, Олександр Бакумов з фракції «Слуга народу» та Сергій Мінько з депутатської групи «Довіра». Законопроєкт зареєстрували у січні 2025 року.

Нагадаємо, що працівники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора вранці 21 липня без ухвал суду провели приблизно 80 обшуків у 19 працівників НАБУ в різних регіонах України. Водночас в СБУ та Офісі генпрокурора вважають, що порушення закону не було, бо вони запобігли «витоку інформації», який міг «зашкодити проведенню спецоперації». Детективів НАБУ звинувачують у держзраді, торгівлі з Росією та корупції. Крім цього, правоохоронці перевіряють САП на стан охорони державної таємниці.

У НАБУ заявили, що під час одного з обшуків правоохоронці побили детективів, хоч ті не опиралися затриманню. За словами Семена Кривоноса, постраждалим не дали зняти побої. На момент обшуків директор Бюро перебував у відрядженні у Великій Британії, скасував всі заплановані зустрічі й повернувся в Україну.

Після обшуків СБУ затримала керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який координує Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Його звинуватили у передаванні секретної інформації росіянам через оточення президента-втікача Віктора Януковича. За інформацією СБУ, високопосадовець допомагав своєму батькові вести незаконну торгівлю з Росією – продавати партії технічної коноплі до Дагестану.

СБУ та Офіс генпрокурора також заочно повідомили про підозру у державній зраді Федору Христенку – чинному народному депутату від вже забороненої партії. Слідство вважає, що він був топовим агентом російської ФСБ і відповідав за посилення впливу на НАБУ. Правоохоронці знайшли в Христенка секретні матеріали НАБУ та анкети детективів.

У Києві 21 липня також затримали працівника Центрального апарату Бюро Віктора Гусарова й звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Він працює в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2».

Активізувало дії щодо НАБУ й Держбюро розслідувань. Заступник генпрокурора та ДБР оголосили підозри трьом правоохоронцям Бюро у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.

На масштабні обшуки у НАБУ та САП відреагували посли держав «Групи семи» (G7). Вони висловили занепокоєння й намір зустрітися з керівництвом українського уряду. Вже після ухвалення законопроєкту речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Українській правді» сказав, що ЄС надає фінансову підтримку Україні за умови прогресу в галузі демократичного врядування. За його словами, НАБУ та САП мають вирішальне значення для програми реформ України й шляху до членства в ЄС.

Джерела «Української правди» в НАБУ пов'язують обшуки зі справою очільника міністра національної єдності Олексія Чернишова. Крім цього, у відомстві вважають, що СБУ та Офіс генпрокурора спрацювали превентивно, бо дізнались, що НАБУ готує підозру співвласнику студії «Квартал 95» Тімуру Міндічу.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк говорить, що в Україні створюють підстави для дискредитації НАБУ й САП. За її словами, антикорупціонерів хочуть змусити виконувати «всі вказівки Банкової».