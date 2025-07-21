G7 прокоментували затримання та обшуки у працівників НАБУ

Посли G7 (Група семи або Велика сімка) заявили, що занепокоєні розслідуваннями щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України, про які стало відомо 21 липня. Про це йдеться у повідомленні «Великої сімки», опублікованому у соцмережі ікс.

Зазначається, що новини про розслідування щодо співробітників НАБУ викликали «занепокоєння» у членів Групи семи й вони уважно стежать за розвитком подій. Там повідомили, що посли G7 вже зустрілися представниками НАБУ, також вони мають намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду.

«Ми всі маємо спільне зобов’язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне управління, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», – йдеться у повідомленні G7.

Затримання та обшуки у співробітників НАБУ

21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків у справах, в яких фігурують співробітники НАБУ.

У НАБУ заявили, що обшуки у їхніх співробітників відбувалися без ухвали суду. Підставами для обшуків у більшості випадків назвали участь окремих людей у ДТП, проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з Росією. У НАБУ заявили, що під час обшуків до одного з детективів застосували силу, попри відсутність з його боку опору. Також там повідомили, що СБУ ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці.

Крім того, у НАБУ заявили, що обшуки розпочались піл час відрядження директора НАБУ у Великій Британії. Зазначається, що директор ухвалив рішення перервати візит і повернутися в Україну.

«НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника. Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Згодом СБУ повідомила про затримання керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу в Росії. За даними слідчих, він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. Також СБУ перевіряє інформацію щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами й передачі їм таємної інформації.

Пізніше того ж дня СБУ повідомила про затримання чинного народного депутата від наразі забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка за підозрою у державній зраді. За даними СБУ, нардеп відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Також СБУ затримала співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро України за підозрою у шпигунстві для російської спецслужби. СБУ стверджує, що задокументувала щонайменше 60 випадків передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича затриманим співробітником НАБУ.

Крім того, ДБР оголосило підозри трьом правоохоронцям НАБУ, які, за даними слідчих, вчинили ДТП, внаслідок яких постраждалі отримали важкі травми.