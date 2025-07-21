Христенко був завербований росіянами ще за часів Януковича

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Він мав значний вплив на діяльність НАБУ. Про це СБУ повідомила у понеділок, 21 липня.

За матеріалами справи, парламентар був топовим агентом російської ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро. Як встановило розслідування, він був завербований росіянами ще за часів президента-втікача Віктора Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком, котрий є «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна, який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.



«Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування «тітушок»», – йдеться у повідомленні.



Наразі Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ також затримала 21 липня. Правоохоронці мають дані, що Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.



Він також має зв’язки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Слідчі з’ясували, що у 2022 році дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка. Відомо, що сам Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього.

Та Христенко намагався допомогти не лише Коломойському, саме детективи НАБУ допомогли втекти бізнесмену Геннадію Боголюбову. Підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України, перебуваючи у сусідньому купе поїзда для підстраховки.

«Під час обшуків у контактів депутата Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства», – зазначили в СБУ.

Наразі Христенку заочно повідомлено про підозру за державну зраду та зловживання впливом. СБУ встановлює всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, працівники Служби безпеки та Офісу генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України. Під час обшуків затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.