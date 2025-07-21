Магамедрасулов був посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану

У понеділок, 21 липня, працівники Служби безпеки та Офісу генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомили на сторінці НАБУ у телеграмі. СБУ затримала керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

«21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом», – йдеться у повідомленні.

Джерела у Службі безпеки України повідомили українським ЗМІ, зокрема «Бабелю», що обшуки проводять одночасно в кількох регіонах України. Слідчі перевіряють можливість впливу російських спецслужб на деяких детективів Бюро.

Зазначають, що один з них передавав секретну інформацію росіянам через людей з оточення президента-втікача Віктора Януковича. Ще одного детектива НАБУ затримали, адже він мав незаконний бізнес із Росією.

«Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо», – додають у повідомленні.

Доповнено с 09:56. СБУ підтвердила, що за підозрою у веденні бізнесу в Росії затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовець координує діяльність Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях, однак при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. Також перевіряють інформацію щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

«Високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо», – зазначають в СБУ.



У ході досудового розслідування також встановили, що батько Магамедрасулова – Сентябр Магамедрасулов має російське громадянство, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.



Мати підозрюваного Ірина Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Росії проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.



Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпрі та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував Києві, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», – додають у дописі.

Позиція НАБУ

За даними детективів, 21 липня провели щонайменше 70 обшуків стосовно 15 співробітників НАБУ. За їхньою інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал. Підставами для обшуків у більшості випадків називають участь окремих людей у ДТП, проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з Росією.

Паралельно розпочали позапланову перевірку стану охорони державної таємниці. У повідомленні наголошують, що за результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. У Бюро вважають, що розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.



Триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.



«Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору. ⁠На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну», – розповіли у НАБУ.



Бюро проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.



«Ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», – зазначили у повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила, що зранку 21 липня Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Працівники спецслужби отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Зауважують, що перевірку провели в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

«Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП. Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня СБУ спільно з поліцейськими затримали на хабарі 1600 доларів державного інспектора управління контролю митної вартості Львівської митниці Євгена Чернюка. За версією правоохоронців, митник заробляв на імпорті автомобілів в Україну.