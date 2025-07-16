Одну частину хабаря підозрювані обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого

Голову районного суду на Волині та його спільника викрили у підбурюванні до хабарництва. Підозрювані вимагали гроші у місцевої жительки за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі. Про це повідомила 15 липня пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене рішення було і так на користь заявниці.

Отримані гроші підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого. Суму хабаря слідчі не уточнюють, але на оприлюдненому фото біля одного з підозрюваних можна побачити щонайменше 2800 доларів, 600 євро та 200 злотих.

Згідно з інформацією журналіста-розслідувача Тараса Середича, затриманий на хабарі – головний суддя Рожищенського районного суду 51-річний Іван Сіліч. Його обрали головою суду у квітні 2024-го. До того підозрюваний уже очолював цю ж установу з 2011 року упродовж чотирьох термінів поспіль.

Дії голови суду та посередника кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди, шахрайство). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що, згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, голова суду Іван Сіліч торік заробив понад 1,5 млн грн. Він зберігає 400 тис. грн у готівці. Місцем проживання вказав село Зміїнець під Луцьком, тамтешній будинок на 128 м2 належить дружині. З автівок у його сім’ї Infiniti QX60 2016 року випуску та VOLVO XC90 2010-го. Машини належать дружині і дочці, а суддя ними лише користується. У дружини в Зміїнці також є ділянка на 12 соток і три на 10 соток, а також СТО та господарська будівля.