Іван Підгорний працював у Ківерцівському районному суді з 1984 року

Суддя Ківерцівського районного суду Іван Підгорний, якого позбавили довічних виплат через корупційні злочини, звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця з проханням ініціювати перегляд справи. Коли ж посадовець отримав відмову – подав до суду на самого Лубінця. Про це повідомив 29 квітня волинський сайт «Сила правди», який займається журналістськими розслідуваннями.

Вища Рада правосуддя позбавила довічних виплат Івана Підгорного у лютому 2023 року. Його судили за хабарництво протягом десяти років. За даними слідства, посадовця спіймали на гарячому у 2010 році під час отримання чергового траншу за ухвалення «правильного» рішення про зняття арешту з автомобіля. Згодом під час слухання справи Івана Підгорного з’ясувалося, що хабарі він брав не тільки грошима, а й пальним, обідами у ресторанах, транспортними послугами, побутовою технікою, полуницею і навіть сіном для кроликів.

Після того, як суддя втратив щомісячне довічне утримання, яке сягало 100 тис. грн, у червні 2024 року він звернувся до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця із проханням ініціювати перегляд постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 11 травня 2023 року.

«У заяві обґрунтував свою позицію тим, що слідство та судовий розгляд щодо нього тривали майже 13 років. Він проїхав приблизно 50 тис. кілометрів трьох областей України у звʼязку з розглядом справи судами першої та другої інстанції. Двічі справу відправляли на додаткове розслідування. Також обвинувачений вказує, що його двічі суди виправдовували, а його справу розглядали пʼять Касаційних судів», – йдеться в документах суду.

Лубінець написав у відповідь, що ця справа не в його компетенції. Натомість Іван Підгорний подав у суд на нього.

Розглянувши справу суддя Волинського окружного адміністративного суду Наталія Плахтій постановила відмовити повністю у задоволенні адміністративного позову Підгорного. Тоді той подав скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду, в якому підтвердили, що Дмитро Лубінець ніяк не може ініціювати перегляд справи.

Постанова апеляційного суду, якою Підгорному відмовили у задоволенні його позову, набрала чинності 17 квітня й касаційному оскарженню не підлягає.

Додамо, що Іван Підгорний працював суддею Ківерцівського районного суду з 1984 року. З 1997 понад десять років був його головою. Вперше суддю засудили умовно у 2012-му році, вдруге – до реального терміну з конфіскацією частини майна у 2017-му. Однак, вирок так і не виконали. У жовтні 2019 року Іван Підгорний поновився на посаді, у відповідь на що волиняни влаштували протест під Ківерцівським районним судом. Тоді вони завадили судді-хабарнику потрапити на робоче місце. Загалом Іван Підгорний пройшов чотири кола судів. Щоправда, не провів ні дня в місцях позбавлення волі через нібито важкі недуги.