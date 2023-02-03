Вища Рада правосуддя позбавила довічних виплат двох суддів з Волині через корупційні злочини. Йдеться про Івана Підгорного, якого протягом десяти років судили за хабар, а також про суддю з Ковеля Олега Василюка, який отримав два роки тюрми за статтею про зловживання впливом.

Про рішення Вищої Ради правосуддя щодо припинення відставки цих двох посадовців стало відомо в четвер, 2 лютого. Зазначимо, припинення відставки означає, що суддя не отримуватиме щомісячне довічне утримання, яке сягає навіть 100 тис. грн.

Йдеться про суддю Ківерцівського райсуду Івана Підгорного, якого декілька разів затримували на хабарах. Як повідомляє Центр протидії корупції, справу Підгорного десять років слухали суди різного рівня, але замість в'язниці суддя врешті поновився на посаді. Зрештою Млинівський райсуд таки визнав його винним за ч.2 ст. 368 ККУ (отримання хабара).

Також було припинено відставку судді Ковельського міськрайонного суду Олега Василюка, якого судили за статтею про зловживання впливом. Зокрема, в 2017 році чоловік пообіцяв повпливати на іншого суддю за 4 тис. грн. В лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд призначив посадовцеві два роки ув'язнення.

Крім цього, було припинено відставку судді Малиновського суду з Одеси Олексія Бурана та судді Сєвєродонецького суду Олени Горбатенко. Вони також були визнані винними в корупційних злочинах.