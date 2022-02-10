Улітку 2021 року екс-судді призначили лише штраф, але прокуратура подала апеляцію

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила екс-судді з Ковеля Олегу Василюку два роки ув'язнення. Чоловіка судили за статтею про зловживання впливом. Зокрема, улітку 2017 року відносно нього відкрили кримінальне провадження через прийняття 4 тис. грн хабара за обіцянку повпливати на іншого суддю. Після відкриття провадження Олег Василюк звільнився з посади судді та перебуває на пенсії. Відомо, що влітку 2021 року суд першої інстанції призначив йому лише штраф 25, 5 тис. грн.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, рішення Апеляційна палата ВАКС прийняла 9 лютого. Зокрема, було скасоване рішення суду першої інстанції, згідно з яким екс-судді Ковельського міськрайонного суду Олегу Василюку призначили лише штраф.

«Суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки», – йдеться у повідомленні.

Вирок можна оскаржити в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Зазначимо, що Олег Василюк був відсторонений від роботи в Ковельському міськрайонному суді в липні 2017 року через кримінальне провадження. Екс-суддю звинувачували у тому, що він отримав 4 тис. грн за обіцянку повпливати на іншого суддю.

Відомо, що в Ковельському суді Олег Василюк працював з 1992 по 2017 рік. Після звільнення від перебуває на пенсії.