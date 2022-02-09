Владислав Трубіцин нібито вимагав хабар за встановлення МАФів у Києві

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили депутата Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владислава Трубіцина на одержанні хабаря. Про це у середу, 9 лютого, повідомили видання «Слово і діло» та «Українська правда».

За версією слідства, депутат разом із п'ятьма пособниками вимагав та одержав 1,5 млн грн хабаря від приватного підприємця за встановлення МАФів у Києві.

Трубіцин є депутатом Київради від фракції «Слуга народу» й головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Офіційно слідство не називає імені фігуранта.

Детективи НАБУ зуміли затримати його неофіційного помічника Олександра Коча, а сам політик зумів утекти на автомобілі від детективів. Його наразі розшукують.

Крім того, за даними журналіста Олега Новікова, в справі фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці.

«Українська правда» зазначає, що восени 2020 року в партії «Слуга народу» при представленні кандидатів до Київради Трубіцина представили як мецената та букініста, засновника благодійного фонду «Культурні новації».

Сам Трубіцин був помічником народного депутата від «Партії регіонів» Олександра Фельдмана в 2012-2014 роках.

За даними Youcontrol двічі притягувався до відповідальності за статтею «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» у 2016 та 2018 році.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 7 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Кузьміних, коли він прибув до НАБУ зі своїм адвокатом. Проте Вищий антикорупційний суд не зміг встановити особу депутата, оскільки той не надав паспорта, і засідання перенесли на вівторок.

Депутат перебував у розшуку з 3 лютого. Сам Кузьміних стверджував, що дізнався про розшук із ЗМІ, а адвокати депутата – що він не приходив на виклик слідчих, бо перебуває у лікарні.

Депутата підозрюють в отриманні хабарів від постачальників медичної техніки – через перемогу у тендерах на закупівлю обладнання для лікарень Житомирської області. Депутату повідомили підозру у зловживанні впливом та отриманні хабаря. Йому загрожує штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до п'яти років ув'язнення.