Вищий антикорупційний суд 3 лютого виніс вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду Києва, яких викрили на отриманні 8 тис. доларів хабаря за позитивне вирішення цивільної справи. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, колегія суддів ВАКС розглянула докази і визнала одного з суддів винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Його відправили у в’язницю на 7 років і 6 місяців та позбавили права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією усього майна.

Іншого суддю-співучасника злочину, який на час його вчинення був адвокатом, визнали також винним у хабарництві та засудили до 7 років в’язниці з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років та з конфіскацією всього майна.

Також суд змінив запобіжний захід екс-суддям із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Обох узяли під варту в залі суду.

Засуджені ще можуть оскаржити цей вирок протягом 30 днів у суді апеляційної інстанції.

В «Центрі протидії корупції» розповіли, що мова йде про колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака та Олександра Білика.

Суд визнав Новака винним в одержанні неправомірної вигоди, а Білика – в пособництві та підбурюванні до її надання. Крім того, Новака також визнали винним у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

«Громадське» нагадує, що до Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії «Євроінс Україна» і виплату йому компенсації у 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а адвокатом позивача був саме екс-суддя Білик. Тоді суддя Новак за вказане судове рішення взяв 8 тис. доларів, які йому передав Білик. Злочин викрили правоохоронці.