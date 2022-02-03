Луцький міськрайонний суд виправдав екс-посадовця волинського відділення Фонду держмайна, якого підозрювали в отриманні хабара. Як зазначало слідство, улітку 2017 року Валентин Тубольцев начебто отримав від підприємця, який хотів взяти в оренду державне приміщення, 1000 доларів хабара. Втім, ознайомившись із матеріалами справи, суд вирішив, що чоловіка до протиправних дій схиляв провокатор, який діяв за вказівкою правоохоронних органів. Крім того, процедура затримання посадовця відбулась із порушеннями.

Допитаний в суді свідок розповів, що у 2017 він працював директором підприємства «Рекатек». Від громадянина Німеччини йому надійшла пропозиція створити підприємство, яке б займалось продажем побутової техніки та сонячних батарей. Інвестор хотів, щоб приміщення було орендоване у держави, тому чоловік звернувся до фонду держмайна.

Під час першої зустрічі завідувач сектору оренди держмайна регіонального відділу Фонду держмайна Валентин Тубольцев начебто заявив, що такі справи довго вирішуються. Згодом він надіслав йому перелік адрес, де можна було орендувати приміщення. Після того, як підприємець обрав ділянку, посадовець зазначив, що «за всі його сприяння у вирішенні питань з орендою приміщень потрібно віддячити, а саме 1000 доларів США». Після цього підприємець звернувся до поліції. Згодом він передав посадовцеві 500 доларів, які були мічені. Щоправда, точної дати передачі грошей у вироку не вказано.

Підприємець пояснив інвестору, що для оренди приміщення потрібно сплатити певні кошти, на що іноземець відмовився і не захотів в подальшому співпрацювати.

У суді Валентин Тубольцев заперечив провину. За його словами, підприємець начебто сам неодноразово питав, як можна прискорити процедуру оформлення оренди, а також пропонував віддячити. Втім, приміщення в оренду так і не здали, бо підприємець не проплатив договір за оцінку об'єкту.

Суддя Андрій Сівчук дійшов до висновку, що винуватість посадовця не підтверджується. На думку суду, підприємець діяв під вказівками правоохоронців та був ініціатором більшості зустрічей, а також схиляв посадовця до протиправних дій. Затриманому Валентину Тубольцеву не надали права залучити адвоката, що вважається порушенням права на захист. Також правоохоронці не вилучили одразу ж гроші, які начебто передав підприємець. Відтак суддя виправдав Валентина Тубольцева за недоведеністю вини.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.