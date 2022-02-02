Іваничівський райсуд призначив 51 тис. грн штрафу волинському податківцю, який взяв у власниці магазину 10 тис. грн. В суді Валентин Гаврилюк заявив, що це був не хабар, а плата за телефонні консультації, які він начебто надавав підприємиці. Втім, допитана жінка зазначила, що саме він із напарником назвав їй суму 10 тис. грн, за яку він начебто пообіцяв завершити перевірку і не проводити нових протягом року. Суд визнав посадовця винним, призначив 51 тис. грн штрафу, а також заборонив протягом двох років обіймати посади в правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Іваничіського райсуду від 28 січня, обвинувачений Валентин Гаврилюк працював на посаді головного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту. У березні 2021, під час перевірки магазину-кафе в селі Колона колишнього Іваничівського району, Валентин Гаврилюк та його співробітник виявили порушення режиму попереднього програмування на підакцизні товари.

Допитана у суді підприємиця зазначила, що пропозиція дати гроші в обмін на завершення перевірки надійшла від напарника податківця. Згодом жінка висловила згоду, на що Валентин Гаврилюк начебто зазначив, що ціна питання – 10 тис. грн. Мічені купюри вона передала податківцеві 19 березня.

Допитаний у суді посадовець своєї провини не визнав. За його словами, під час перевірки підприємиця не змогла надати всі накладні на цигарки, тому вирішили зустрітись ще раз. Після цього жінка начебто неодноразово дзвонила до нього, аби проконсультуватись. Врешті під час другої зустрічі, 19 березня, жінка знову не змогла надати накладні, і в якийсь момент запропонувала податківцям гроші, втім, вони відмовились. Але після цього, за словами Валентина Гаврилюка, вона покликала його у підсобне приміщення, де таки передала йому 10 тис. грн. Чоловік вирішив, що ці гроші вона заплатила йому за неодноразові консультації, тож навіть не став їх перераховувати.

«Розмір суми, яку [підприємиця] йому надала він дізнався лише при затриманні. Ствердив, що неправомірну вигоду він не вимагав, мови щодо суми взагалі не було. Він був ознайомлений з вимогами ст. 24 ЗУ «Про запобігання корупції», однак кошти, які надала [підприємиця], він не вважав неправомірною вигодою, тому не вжив жодних заходів по запобіганню її одержанню», – пояснив у суді обвинувачений.

На основі зібраних доказів суд виключив частину обвинувачення про вимагання неправомірної вигоди, оскільки податківець не погрожував підприємиці, якщо вона не заплатить гроші. Водночас суддя Марта Федечко визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди) та призначила йому 51 тис. грн штрафу. Також його позбавили права займати посади в правоохоронних органах протягом двох років. Чоловік повинен заплатити в дохід держави 8,5 тис. грн за експертизи.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.