У кіберполіції Волинської області чоловік працює на посаді старшого слідчого

Старшого інспектора кіберполіції Волині викрили на отриманні 1500 доларів хабара від вебкам-моделі. За інформацією слідчих, чоловік неодноразово вимагав гроші у вебкам-моделей в обмін на обіцянку не притягувати їх до відповідальності. За це пропонував їм платити за це по 300 доларів у місяць. Після отримання нового хабара в сумі 1500 доларів поліцейського викрили слідчі ДБР, незабаром йому вручать підозру.

Про викриття кіберполіцейського повідомила прес-служба обласної прокуратури у середу, 5 січня. За даними слідчих Державного бюро розслідувань, старший інспектор відділу кіберполіції у Волинській області вимагав хабар у розмірі 1500 доларів.

«Поліцейський вимагав 1500 доларів США від громадянки за не притягнення її до відповідальності за заняття незаконною діяльністю в інтернеті. Після одержання коштів його затримано у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДБР додають, що поліцейський вимагав гроші у вебкам-моделей, яких самостійно знаходив у інтернеті. «Під час зустрічі правоохоронець погрожував дівчатам притягнути їх до кримінальної відповідальності за нібито розповсюдження порнографії, хоча жодних доказів таких дій у нього не було. Уникнути покарання, за словами правоохоронця, моделі могли лише щомісяця сплачуючи йому по 300 доларів США», – йдеться у дописі.

Лише протягом грудня кіберполіцейський отримав від вебкам-моделей 2,9 тис. доларів.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі дії правоохоронця кваліфікують за ч.3. ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Як стало відомо ВолиньPost з власних джерел, йдеться про кіберполіцейського Руслана Токаря. Наразі слідчі встановлюють причетність до злочину й інших його колег.