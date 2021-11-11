Екс-поліцейський обійшовся лише штрафом 25 тис. грн, хоча санкція статті передбачала навіть ув'язнення

Волинський екс-поліцейський заплатить 25 тис. грн штрафу за прийняття хабара 3 тис. доларів. За ці гроші він мав допомогти закрити справу щодо незаконного видобутку криптовалюти та поширення шкідливих програм. Передача хабара відбулась у внутрішньому дворику відділу поліції, після цього правоохоронця затримали. Луцький міськрайонний суд визнав його винним у зловживанні впливом, але призначив лише штраф 25 тис. грн, хоча санкція статті передбачала навіть ув'язнення.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 листопада, поліцейського Віктора Турича судили за корупційний злочин. Відомо, що на той момент чоловік обіймав посаду оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

13 листопада 2019 року поліцейський організував зустріч з чоловіком, діяльністю якого начебто зацікавилась кіберполіція. «Повідомив, що відносно нього відкрито кримінальне провадження в м.Києві за фактом зайняття ним незаконною діяльністю, а саме незаконним видобутком валюти і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення», – йдеться у матеріалах справи. Поліцейський запевнив, що це питання можна буде вирішити за 5 тис. доларів.

За декілька днів вони зустрілись у луцькому ТРЦ, де Віктор Турич заявив, що для вирішення питання буде достатньо і 3 тис. доларів. Наступна зустріч відбулась 21 листопада. Тоді чоловіки пройшли на внутрішній двір офісу поліції на Винниченка, де правоохоронець отримав хабар. Гроші поліцейський сховав у паперовий стаканчик, який викинув у смітник. Згодом правоохоронця затримали.

У суді Віктор Турич повністю визнав свою провину. Якраз щире каяття стало причиною пом’якшення покарання. Суддя Ігор Ясельський визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачала штраф від 11 900 до 25 500 грн або навіть ув’язнення від двох до п’яти років. Втім, екс-поліцейський обійшовся лише штрафом 25 500 грн.

Також він повинен заплатити в дохід держави понад 22 тис. грн за проведені експертизи. Чоловік може оскаржити рішення суду протягом тридцяти днів.

Зазначимо, що судячи з декларації, Віктор Турич звільнився з поліції в грудні 2019 року, тобто, за місяць після прийняття хабара.