Військового затримали у вересні 2021 року після отримання другого траншу хабара

Горохівський районний суд постановив оштрафувати на 51 тис. грн військового з Луцька, який взяв хабар від призовника. За 1200 доларів водій луцького центру комплектування і соцпідтримки Вадим П. обіцяв повпливати на членів лікарської комісії, аби вони визнали призовника непридатним для військової служби за станом здоров'я. Чоловіка викрили після отримання другого траншу.

Як йдеться у вироку Горохівського районного суду від 3 листопада, водій луцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Вадим П. запропонував призовникові заплатити хабар, аби не йти на службу. За 1200 доларів чоловік обіцяв повпливати на членів медичної комісії, аби ті визнали юнака непридатним для військової служби за станом здоров'я.

Перший транш у сумі 18,8 тис. грн чоловік отримав у серпні 2021 року. Вже 21 вересня йому надіслали на картку ще 13,7 тис. грн. Як повідомляв ZAXID.NET, саме після отримання другого траншу військового затримали працівники СБУ.

У суді обвинувачений Вадим П. повністю визнав свою провину. Суддя Василь Сметана визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (прийняття неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає як штраф, як і ув'язнення від двох до п'яти років. Втім, Вадим П. обійшовся лише штрафом у 51 тис. грн. Зазначимо, що відсторонення від роботи ця стаття не передбачає.