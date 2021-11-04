У разі доведення вини чоловікові загрожує від п'яти до десяти років тюрми

На Волині затримали командира підрозділу військової частини, який отримав хабар за обіцянку безперешкодно прийняти людину на службу за контрактом. За цю послугу він вимагав 10,5 тис. грн. Правоохоронці затримали військового на гарячому, під час отримання грошей. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років тюрми.

Військовослужбовця викрили на хабарі у середу, 3 листопада, повідомила прес-служба поліції Волині. Командир одного з підрозділів військової частини був затриманий під час отримання хабара 10,5 тис. грн за безперешкодне прийняття на військову службу за контрактом та в подальшому проходження служби. Про яку саме військову частину йдеться, у поліції наразі не уточнюють.

Військового доправили до слідчого ізолятора, незабаром йому оголосять підозру. Слідчі розпочали провадження за ч.3 ст.368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади до трьох років.