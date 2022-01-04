На сайті ЛНТУ зазначається, що Павло Турсумуратов очолює військову кафедру

Луцький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження щодо викладача Луцького національного технічного університету, якого підозрювали в прийнятті хабара. Як встановила слідство, у липні 2018 року завідувач кафедри військової підготовки Павло Турсумуратов отримав від студента 200 доларів. Розгляд справи тривав три роки, зрештою, викладач подав клопотання з проханням закрити справу через закінчення строків давності. Суд це клопотання задовольнив, відтак, викладача звільнили від кримінальної відповідальності.

Як йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 9 грудня, про яку повідомив Конкурент, викладача Луцького національного технічного університету Павла Турсумуратова підозрювали у прийнятті хабара. За версією слідства, 27 липня 2018 року завідувач кафедри військової підготовки отримав від студента 200 доларів в обмін на обіцянку поставити хорошу оцінку за результатами випускного екзамену з військових дисциплін.

Павлу Турсумуратову інкримінували порушення ч.3 ст. 354 ККУ (одержання неправомірної вигоди працівником установи), яка як мінімум передбачала штраф до 8500 грн, а максимально – до двох років тюрми. Розгляд справи тривав понад три роки. Зрештою, чоловік подав клопотання з проханням звільнити його від відповідальності, оскільки завершились строки давності. Прокурор Богдан Гончар проти клопотання не заперечував.

Суддя Олеся Калькова задовольнила клопотання та звільнила Павла Турсумуратова від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження відносно цього інциденту закрили.

Судячи з даних на офіційному сайті університету, Павло Турсумуратов далі очолює кафедру військової підготовки.