У разі доведення вини чоловікові загрожує від п'яти до десяти років тюрми

На Волині викрили керівника держпідприємства у лісовій галузі на хабарі. Посадовця затримали після отримання 10 тис. грн, за ці гроші він мав знизити ціну для продажу селекційних сортів саджанців дерев. Незабаром йому вручать підозру, у разі доведення вини чоловікові може загрожувати від п'яти до десяти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, чоловіка викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у середу, 24 листопада. Зазначається, що затримали директора держпідприємства у лісовій галузі. Назву підприємства наразі не уточнюють.

Відомо, що чоловіка затримали після отримання ним 10 тис. грн хабара. За ці гроші посадовець продавав селекційні сорти саджанців дерев за заниженою ціною.

Незабаром чоловікові вручать підозру за ст.368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.