Жінка очолювала «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» протягом десяти років

Луцький суд призначив 34 тис. грн штрафу екс-директорці «Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру» Тетяні Неводнічик за хабар. Слідство довело, що в листопаді 2021 року жінка отримала 10 тис. грн хабара за продаж саджанців за заниженою ціною. Жінка сама запропонувала покупцеві цю схему, після чого він звернувся до правоохоронців. У лютому Тетяна Неводнічик підписала угоду про винуватість, яку згодом затвердив суд.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 лютого, у вересні 2021 року покупець звернувся до екс-директорки «Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру» Тетяни Неводнічик з проханням придбати оптом саджанці хвойних дерев для подальшої роздрібної торгівлі. За десять саджанців ялиці білої чоловік заплатив 10 тис. грн, забрати їх він мав за декілька днів.

Згодом, коли покупець приїхав знову, Тетяна Неводнічик повідомила йому, що зможе продати сортові саджанці кращої якості та вищої висоти за заниженою ціною. За це вона пропонувала заплатити їй хабар. Після цієї розмови покупець звернувся до правоохоронців. 24 листопада чоловік придбав саджанці за заниженою ціною та передав Тетяні Неводнічик 10 тис. грн. Після цього посадовицю затримали правоохоронці, а гроші вилучили.

10 лютого жінка уклала з прокурором угоду про винуватість, в якій визнала себе винною та не заперечувала проти призначеного покарання. Суддя Ігор Ясельський затвердив цю угоду. Відтак Тетяну Неводнічик визнали винною в порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою), призначили їй 34 тис. грн штрафу та на три роки заборонили обіймати посади в правоохоронних органах. Також жінка повинна заплатити 10,6 тис. грн за експертизи.

Зазначимо, що станом на момент прийняття рішення Тетяна Неводнічик вже не очолювала насіннєвий центр. Згідно з даними у вироку, наразі вона працює інженеркою лісових культур ДП «Ківерцівське лісове господарство».