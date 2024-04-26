Після публікації на сайті ZAXID.NET статті «Лебедине кубло», яка розповідала про те, як українські балетні трупи гастролюють в Європі з виставами на музику російських композиторів, історія отримала несподіване продовження. І зовсім не там, де ми думали. Виявилось, що проблеми не лише з виконанням російського репертуару, їх чимало назбиралось на кафедрі режисури та хореографії факультету культури й мистецтв Львівського університету імені Івана Франка. Тут до недавнього часу викладали російською громадяни Росії, а на студентів, які обурились таким станом справ чиниться сильний тиск.

Після публікацій у ЗМІ деканка факультету Миролава Циганик зустрілась зі студентами, ZAXID.NET скерував запит до університету, але відповідь може слугувати радше посібником «як сказати багато, не сказавши нічого», а не спробою розв'язувати проблему. Отже, що спільного має «Лускунчик» та поважний львівський виш, розповідаємо докладно.

Для чого у «Лускунчику» Lviv?

Організатори скандальних гастролей у Польщі прибрали з назви Royal Lviv Balet слово Lviv, а колишній соліст Львівської опери та професор ЛНУ Олег Петрик спростував свою участь у цій трупі. І на цьому можна було б ставити крапку і вважати користю від статті те, що у численних російських балетах не тріпатимуть назву нашого міста, проте у самому місті не все виявилось ідеально.

Не докладаючи особливих зусиль ZAXID.NET з’ясував, що Олег Петрик є засновником балетної трупи UBT «Premiera» (цього ніхто й не приховує), яка також гастролює у Європі з традиційним балетним репертуаром-клоном. Щоправда, після скандалу у ЗМІ «Лускунчика» та «Лебедине озеро» не возять.

Проте видається дивним, що у мережі так мало інформації про виступи, адже хоч якась інформація для трупи, яка продає квитки на свої виступи, необхідна. Проте з тим всім хай розбираються європейські імпресаріо, ми повернемось до цієї теми знов у сезон «лускунчиків» (на жаль, припинення цього нескінченного хороводу не передбачається).

А поки ми вивчали цю всю історію з «балетом Шредінгера», нам з власних джерел стало відомо, що у трупі танцюють студенти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (саме там і була створена трупа UBT «Premiera») і тут, звісно, немає жодного криміналу. Проте виявилось, що студентам забороняють постити у соцмережах інформацію про гастролі. Тож ми вирішили подивитись, чому ж потрібно зберігати все у таємниці, замість того, щоб популяризувати та пишатись розвитком учнів.

За межами гастролей

Виявляється, що проблеми кафедри виходять далеко за рамки гастролей. І головне, що надзвичайно важко щось перевірити та підтвердити документально, адже під час підготовки матеріалу ми весь час впирались у напівправду, недоговорені речі та подвійні стандарти, коли одне слово виступає проти іншого й доводиться опиратись лише на свідчення тих, хто зі зрозумілих причин не може себе назвати. Словом, ситуація максимально схожа на історію з Royal Lviv Balet.

Офіційно завідує кафедрою Федір Стригун. Проте де-факто усіма справами займається Олег Петрик (режисерів кафедра випустила лише двічі із 2004 року). Викликає лише повагу те, як він будував її буквально по цеглинці. Та відкривав за сприяння тодішнього міністра Дмитра Табачника (хореографію тут викладають з 2010 року). Але то справи минулі, зараз все ускладнилось, зокрема й через війну.

Звичайно, отримавши дуже прикру інформацію про стан справ на кафедрі, ми в першу чергу звернулись до Львівського національного університету, до факультету культури та мистецтв (саме у його складі є кафедра режисури та хореографії), де нас повідомили, що «в університеті створено комісію, проводяться опитування студентів та викладачів. Окрім того, це питання було розглянуто на Вченій Раді факультету культури та мистецтв». Тож ми дочекалися висновків комісії, щоб проілюструвати ними те, що дізналися з власних джерел. Спойлер: жодних порушень університет не знайшов, чому та на що жаліються студенти, керівництву закладу вищої освіти не ясно.

Танці російською

Насамперед студенти кафедри неодноразово наголошували на неприпустимості російського репертуару та російських викладачів. Проте на кафедрі від початку повномасштабного вторгнення викладала Іріна Сурнєва, екс-солістка Російського імператорського балету, заслужена діячка мистецтв Росії, яка не оформлена офіційно (за документами зі студентами працював інший викладач). Зі слів самих студентів, громадянка Росії Сурнєва спілкувалася з ними російською мовою. Більше того, ані вона, ані Петрик ніяк не реагували на протести тих студентів, які активно виступили проти такого стану речей.

Олег Петрик запевняв, що просив викладачку вивчити українську мову і що це їй дається важко, а надання Сурнєвій українського громадянства є питанням часу.

Проте ця історія тягнеться уже довго. Викладачі не радили студентам протестувати. Основна мотивація: кафедру закриють і студенти залишаться без дипломів (насправді, ні).

Раніше Ірина Сурнєва певний час жила у Харкові, де мала свою балетну студію, а також працювала з українською командою з синхронного плавання.

«Хотя на первый взгляд может показаться, что наша педагог-репетитор Ирина Сурнева на нас и кричит, но это не более чем профессиональная необходимость», – читаємо в одному з харківських видань відгук учениці Сурнєвої.

Така сама «нєобходімость», судячи з відео, яке має у своєму розпорядженні ZAXID.NET, була й у Львові.

Викладачка відмовлялась розмовляти державною мовою і далі принижувала студентів. Як пояснив Олег Петрик, він запросив на роботу росіянку, бо в нас викладачів такого рівня немає.

«Відповідно до чинного законодавства у cфepi ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм залучення фахівців-практиків чи науково-педагогічних працівників з міжнародних, чи національних установ відбувається на основі запрошення. До навчального процесу періодично залучаються провідні фахівці практики хореографічного мистецтва України для проведення гостьових лекцій, майстер-класів, циклу практичних занять... відвідування таких занять студентами є добровільним та не впливає на підсумковий контроль», – відповідає ЛНУ.

Проте у такому випадку не ясно, чому Сурнєва приймала іспити.

«У штатному розписі факультету культури і мистецтв, в т. ч. i в штатному розписі кафедри режисури та хореографії немає жодного викладача з російським громадянством. Викладачі факультету культури i мистецтв викладають навчальні дисципліни державною мовою», – говорить чисту правду університет. Проте проблема, на якій наголошували студенти зокрема і під час зустрічі з деканкою, полягає саме у тому, що штатний розпис та реальний стан речей не збігаються. Адже у штаті є одні прізвища, а у реальності – інші. І це стосується не лише Сурнєвої.

Утім після роботи комісії Сурнєва уже не викладає. Проте тиск на студентів триває, зокрема і через те, що вони розповіли про стан справ журналістці ZAXID.NET.

Зіткнення з реальністю

Такі самі проблеми й з розкладом. На папері він один, у реальності інший. За словами Олега Петрика це теж зроблено заради студентів, аби вони могли отримати більше занять за фахом.

«Проведення навчальних занять на відповідній освітній програмі в рамках певної спеціальності у Львівському університеті на відповідному факультеті відбувається відповідно до затвердженого розкладу організації освітнього процесу та враховує специфіку кожної освітньої програми... в рамках вказаної освітньої програми “Хореографія” для здобувачів вищої освіти передбачено 25% дисциплін вільного вибору», – розповідає університет. Ці предмети студенти можуть обирати самі. Проте річ у тім, що такі заняття на кафедрі відбуваються не додатково, а замість деяких предметів затвердженого розкладу.

Усі заняття проходять не у приміщенні факультету, а в приміщенні на вул. Стефаника,10, яким частково володіє, а частково орендує «Львівська академія танцю» (її керівником є Петрик). Університет за це не платить, що підтвердили нам і у виші, і на кафедрі.

Проте студенти нарікають на неналежні умови: бруд, плісняву, грибок тощо. У приміщенні холодно і часом, перед заняттями, доводиться прибирати після суборендарів (судячи з оголошень в інтернеті, у приміщенні проходять заняття кількох танцювальних гуртків).

«Мені потрібно платити комунальні, я лише за газ плачу три тисячі на день», – жаліється Петрик.



Вся ця ситуація нагадує гру в наперстки з наївним обивателем: подвійні назви трупи, відсутність нормальної інформації, розклад офіційний та справжній, викладачі, які оформлені у штат і які реально ведуть заняття.

До слова, після візиту деканки студенти вчились за офіційним розкладом, але зараз знову повернувся той, що був.

Звісно, ентузіазм Олега Петрика, який порушує законодавство заради студентів, міг би викликати захоплення. Проте при роботі над матеріалом постійно виникало відчуття подвійних стандартів та розрив між тим, що відбувається де-факто та де-юре. А ще питання: чому за стільки років не можна навести лад?

У приватній розмові Олег Петрик зізнався, що йому дуже хочеться щось зробити для талановитих учнів безкоштовно, тому він не створив приватний навчальний заклад. Проте студенти платять за навчання університету. Так що про доброчинність не йдеться.

Мова селюків?

Крім того, все б можна було якось пояснити та не помітити, але тиск на студентів лише посилюється і є абсолютно неприйнятним. Так, від них вимагають «знайти щура» (того, хто розповів журналістці про проблеми на кафедрі), їм погрожують та обзивають «селюками» через небажання вчитися у викладачки-росіянки російською мовою, а також виконувати російський репертуар.

Цікаво, що серед погроз однією з основних є те, що «все буде офіційно». Що ж там такого створено, що слідування розкладу та штатному розпису є таким страшним?

Хай там що, статті у ЗМІ (які Петрик неодноразово публічно називав «замовними»), призвели до того, що деканка факультету культури та мистецтв Мирослава Циганик зустрілась зі студентами. Вони змогли висловити свої претензії, деканка провела опитування, аби отримати певні відповіді про гастролі та участь студентів у балетах Чайковського. Хоча, як дізнався ZAXID.NET, напередодні зустрічі Олег Петрик попередив їх, щоб вони мовчали про гастролі.

На жаль, жодна з претензій, які під час зустрічі висловили студенти, не знайшла відображення у відповіді університету ZAXID.NET.

Судячи з цієї відповіді, жодних проблем комісія не побачила. Але після того, як ZAXID.NET подав офіційний запит, студентів викликали «на килим».

У нашому розпорядженні опинився запис розмови викладачки зі студентами, де вона називає їх «токсичними чувіхами», а небажання мати справу з російським балетом у всіх його проявах – «сільським мисленням», позбавленим глобальності. Менш гостро, але по суті так само висловлюється і сам Петрик, який вважає, що обійтись без російської складової у балеті складно.

А нам (та, що тішить, студентам франкового вишу) складно з цим погодитись.