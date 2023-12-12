У багатьох польських містах уже традиційно напередодні Різдва триває тур львівського балету. Цим фактом можна було б пишатись, якби не декілька обставин: трупа під назвою Royаl Lviv Ballet показує «Лускунчика» російського композитора Петра Чайковського, а оголошення на сайтах з продажів квитків та подія у Facebook вказують, що трупа об’єднує солістів балету з Львівської та Київської національної опер, а також солістів з російських театрів, Маріїнського та Большого.

Засновниками Royаl Lviv Ballet організатори туру називають соліста Львівської опери та народного артиста України 46-річного Олега Петрика та 76-річного Павла Сталінського, уродженця Львова, балетмейстера, який навчився та працював переважно у Санкт-Петербурзі.

Так презентують трупу на сайті з продажу квитків

На жаль, висновки можна робити з дуже малої кількості інформації, адже балетна компанія Royаl Lviv Ballet не має власного сайту, а створена у 2016 році сторінка у Facebook не активна. Джерелом інформації є лише організатори гастролей трупи у Польщі, Morningstar Music Agency. У свіжих оголошеннях про продаж квитків текст про походження артистів подано нейтрально: «артисти, що перемагають на сценах усього світу».

За непідтвердженими даними після повномасштабного вторгнення співпраці з росіянами уже не відбувається. Проте ані підтвердити, ані спростувати інформацію нам не вдалось: склад виконавців засекречений, як військова таємниця. Про нього не змогли точно відповісти навіть у театрі. Натомість Олег Петрик у театрі уже не працює, хоч на сайті Опери він все ще є.

«Олег Петрик дійсно був нашим солістом, але він не працює в театрі від 2021 року у зв'язку з непродовженням його контракту. Трупа Royal Lviv Ballet, створена ним, не має жодного стосунку до нашого театру. Ми так само обурені фактом виконання нашим колишнім артистом російського репертуару і спекуляцією брендом нашого театру і міста Львова. Також хочемо зазначити, що офіційні гастролі балетної трупи Львівської національної опери відбуваються виключно під брендом "балет Львівської національної опери" (солісти балету\артисти балету Львівської національної опери) з обов'язковим використанням офіційного лого на візуальних матеріалах, і виключають участь трупи в будь-яких проектах, пов'язаних із російським репертуаром чи російськими артистами», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі театру.

Олег Петрик на сцені Львівської опери (сайт театру)

Щодо Олега Петрика, то його участь у Royаl Lviv Ballet має підтвердження, а його стосунки з Оперою є давніми та складними. Свого часу артист балету претендував на посаду генерального директора-художнього керівника театру, проте програв конкурс. У 2022 році він активно виступав проти того, щоб театром продовжував керувати переможець конкурсу Василь Вовкун. Проте це не стосується суті справи. Зрештою, як і склад трупи. Адже факт виконання російської класики під маркою Львова є незаперечним фактом. «Популяризація українських артистів у російській казці», – читаємо відгук на польському сайті.

Треба сказати, що вистави мають попит у Польщі та жваво обговорюються у соцмережах. «Балети українські, які ставлять "расійскую класіку" за кордоном... Вже побувала ось за два тижні на двох: один Київський, другий Львівський...і Чайковський...На афішах акцент на "українськість"... В залі перед виставами ані слова про Україну, про підтримку ЗСУ... Попитом користуються шаленим, ось, наприклад, цей Львівський балет о 12.00 ставив "Лускунчика", а о 17.00 "Лебедине озеро"», – написала одна із глядачок у Fаcebook.

Справді, легко переконатись, що Royаl Lviv Ballet є, м'яко кажучи, не самотній у своїх прагненнях прикрити українським прапором російський триколор. Практично в усіх містах Європи можна побачити афіші, де «Лускунчика» чи «Лебедине озеро» виконують балетні трупи, що мають у назві щось, пов’язане з Україною.

Це й не дивно, адже від лютого 2022 року багато світових сцен та імпресаріо почали з обережністю ставитись до співпраці з представниками країни-агресорки (наприклад, Санкт-Петербурзький фестивальний балет навіть змінив назву на International Festival Ballet, щоб не мати проблем із гастролями).

Одним із найвідоміших та найпоказовіших прикладів «перефарбованого» театру є Royal Ballet of Ukraine. Зовсім не складно переконатись, що раніше трупа називалася Royal Russian Ballet. Очевидно, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну така назва була не зручною, а великий інтерес до України гарантував успіх.

На відміну від «сором’язливих» львів’ян Royal Russian Ballet має сайт, де можна побачити, що до складу трупи входять і російські, і українські артисти та балетмейстери. Керує трупою харків'янин Анатолій Казацький, а інформація на сайті подана лише російською та англійською мовами.



І знову ж таки, на перший план тут виходить виконання російської класики під українськими прапорами в той час, коли українці закликають до бойкоту російської культури, а українські (і не тільки) театри відмовляються від творів російських композиторів.

Практика таких гастролей носить в Європі системний характер уже не перший рік і, попри численні скандали, не має наміру припинятись. ZAXID.NET писав, наприклад, і про солістів національної опери, що виступають разом з росіянами, і про соліста Львівської опери, що гастролює під російським брендом. Проте скільки б не обговорювали ці історії і у ЗМІ, і у соцмережах, їх, виглядає, не меншає. Надто сильною є традиція дивитись балети Чайковського в Європі, і, звісно, бажання заробити на ній.

Свіжа історія трапилась у Литві. Трупа, Grand Kyiv Ballet, привезли туди «Лебедине озеро». Але річ у тім, що Литовський національний театр опери і балету ще у січні 2023 року прийняв важке з фінансової точки зору і незрозуміле для частини своїх шанувальників рішення вилучити зі свого репертуару всі твори російських композиторів на знак солідарності з Україною.

Виступи у Берліні Grand Kyiv Ballet у Берліні (фото Катерини Сліпченко)

«ЛНОБТ вирішив виконати рекомендацію Мінкульту і тимчасово, до закінчення війни в Україні, утриматись від публічних презентацій творів російських авторів, оскільки культура в Росії надто тісно пов’язана з агресивною політикою цієї країни», – прокоментувала таке рішення Юргіта Скіотите-Норвайшієне, керівниця відділу мистецької діяльності ЛНОБТ.

Очолює Grand Kyiv Ballet соліст національної опери, уродженець Сімферополя Олександр Стоянов. Те, що приватні трупи наголошують на участі солістів відомих своїм високим рівнем державних театрів, не просто збільшує їх вагу (відповідно і вартість), але змушує глядачів ототожнювати трупу Стоянова (чи Петрика), а також колективи зі схожими назвами з українськими театрами.

Минулого року було кілька скандальних історій у Польщі, коли приватні трупи рекламували себе як українські гастролери та продовжували показувати балети Чайковського в той час, коли польські театри відмовилися від багаторічної традиції «Лускунчика» (зокрема Великий театр у Варшаві). Скандал набув великого розголосу, міністерство культури України виступило з заявою, наголосило, що представницьких функцій ці приватні трупи не мають.

Проте їх кількість тільки росте. Національна опера навіть мусила давати пояснення: «З наближенням новорічно-різдвяних свят почастішали випадки анонсування виступів балетних труп в країнах Європи з традиційними показами вистав П. Чайковського “Лускунчик” та “Лебедине озеро". Деякі з труп свідомо маскуються під бренд Національної опери України, використовуючи співзвучні назви на кшталт Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet тощо. Вважаємо за необхідне категорично заявити: ці сумнівні колективи не мають жодного відношення до аціональної опери України. Наша позиція – вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів - принципова, і ми її дотримуємося неухильно», – йдеться у повідомленні.

Час минає, але справа і далі залишається на рівні заяв, адже приватні компанії не порушують жодного закону, виконуючи російську класику та використовуючи не надто коректні, проте аж ніяк не заборонені назви.

Проте не лише назви-паразити є причиною частої плутанини. Що можна заперечити у ситуації, коли головний музичний виш країни все ще носить ім’я автора «Лускунчика» та «Лебединого озера» попри те, що його на знак протесту уже залишили імениті та фахові викладачі?

На головному фото: «Лускунчик» від Royаl Lviv Ballet, фото Morningstar Music Agency