Прима-балерина Київського оперного театру Анастасія Гурська та соліст театру Станіслав Ольшанський

У театрі Сан-Карло (Неаполь, Італія) відбувся концерт «Балет за мир», де поряд із російськими виконавцями виступили українці. Національна опера наголошує, що не має стосунку до цього концерту, а на її солістів чекає дисциплінарне покарання.

Що трапилось?

4 квітня на сцені неаполітанського театру Сан-Карло відбувся концерт, що мав на меті (за словами організаторів) підтримати Україну. У програмі «Балет за мир» взяла участь прима-балерина Київського оперного театру Анастасія Гурська та соліст Станіслав Ольшанський.

Серед учасників заходу була й російська прима-балерина Ольга Смирнова, яка минулого місяця залишила Большой театр та перейшла до трупи Нідерландського національного балету. У Неаполі Смірнова виступала разом з солістом Національного балету Нідерландів Віктором Кайшетом.

Загалом серед 26 виконавців – 9 було з України та 5 з Росії.

«Коли вони зібралися разом, щоб почати репетирувати, українці та росіяни обіймали один одного сумно», – цитують ЗМІ художнього керівника театру Сан-Карло Стефана Лісснера.

Організатор концерту Алессіо Карбоне заявляв, що «Це історія про дружбу. У танцю немає меж як і національностей».

Зібрані кошти були передані у Червоний хрест.

Реакція Національної опери України

Участь у концерті російських виконавців викликала обурення і серед української діаспори, і у консульстві України. Прокоментувала участь у концерті своїй солістів Національна опера України, яка відразу заявила про те, що до концерту непричетна.

У театрі пояснили, що з початком війни усі артисти знаходяться у простої та на власний розсуд визначають місце свого перебування. Частина артистів виїхала за межі України.

«Можемо припустити, що в цей період наші артисти могли отримувати приватні запрошення до співпраці від іноземних колектівив та агенцій. Національна опера України не має жодного стосунку до участі в означеному заході артистів театру», – йдеться у повідомленні, яке розмістила на своїй сторінці у Facebook керівниця балету Національної опери України Олена Філіп'єва.

«Ми глибоко обурені діями наших колег. Після повернення до роботи відносно них буде проведено службове розслідування та вжито дисциплінарних заходів відповідно до чинного законодавства України», – наголосила вона.

Також стало відомо, що продюсерська компанія ColossArtProduction анонсує гастрольне турне містами Італії, використовуючи бренд Національної опери України. У рамках цього турне заплановано 13 виступів містами Італії.

«Особливе обурення викликає факт показу балету “Лебедине озеро” П.Чайковського. Ми з прикрістю дізнались, що серед виконавців, заявлених у цих виступах є артисти нашого театру, котрі дали на це згоду у приватному порядку. Всіх їх попереджено про дисциплінарну відповідальність за участь у цих заходах, передбачену їх трудовими контрактами», – йдеться в офіційній заяві театру.

Дирекцією направлено офіційний протест організаторам гастрольного туру. В свою чергу Національна опера України також вирушила в гастрольне турне містами Італії.