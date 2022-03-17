Артем Дацишин у виставі «Легенда про любов»

Через важкі поранення, отримані в результаті обстрілів російської артилерії, помер соліст балетної трупи Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомив головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко.

Під обстріл армії РФ 43-річний Артем Дацишин потрапив ще 26-го лютого. 17 березня він помер у лікарні від отриманих поранень.

Артем Дацишин народився 26 січня 1979-го у Херсоні. Закінчив Київське хореографічне училище. За свою кар’єру здобув чисельні премії та нагороди. Зокрема був лауреатом міжнародних конкурсів Сергія Лифаря та Рудольфа Нурієва.

На сцені Національної опери виконував партії у «Лебединому озері», «Лускунчику», «Сплячій красуні» Петра Чайковського , «Жізель» Адоьфа Адана, «Баядерці» Людвіга Мінкуса, «Ромео і Джульєтті» Сергія Прокоф’єва тощо. Гастролював, зокрема, у Німеччині, Японії, Швейцарії, США та Франції.