Оксана Линів пожалілась на погіршення стану здоров'я

Українська диригентка Оксана Линів заявила, що через погіршення стану здоров’я та різкі болі у спині змушена відмовитись від виступів у Муніципальному театрі в Болоньї. Нагадаємо, Оксана Линів є головною диригенткою театру.

«Дякую німецькому диригенту Міхаелю Гютлеру, що погодився мене терміново замінити в зв‘язку з погіршенням стану здоров‘я та різкими болями в спині, що унеможливлює продовження диригування і мій виступ в наступних запланованих концертах», – написала диригентка у своєму Facebook.

У театрі на 7 та 9 квітня запланована опера Петра Чайковського «Іоланта», у якій беруть участь російські виконавці.

Це викликало велике обурення серед музичної спільноти України. Від співпраці з Оксаною Линів саме відмовилась композиторка Вікторія Польова.

Львівська співачка Людмила Корсун (Осташ) заявила на своїй сторінці у Facebook про скасування участі в болонській постановці «Іоланти».

Оксана Линів наголосила, що стурбована, адже «інформація з погрозами з боку співвітчизників українським митцям, які офіційно працюють на контрактах державних культурних закладів інших країн, чи які на даний час перебувають за кордоном і беруть участь у подіях разом з російськими митцями, які зайняли антипутінську позицію, потрапляє у міжнародні ЗМІ».

На жаль, вона не пояснила, про які саме погрози йдеться. Можливо, мається на увазі відкритий лист музикознавчої спільноти України до музикантів, музикознавців, діячів культури та культурних установ, громадських організацій всього світу. У листі сформульовано дві основні вимоги:

Поставити на паузу будь-які контакти з російською культурою до завершення війни, яку Росія розв’язала проти України та її мирних мешканців.

Взаємодію з російськими композиторами, виконавцями, науковцями, хто презентував та продовжує презентувати Росію в міжнародній спільноті, продовжувати виключно за умови офіційного оприлюднення їхнього засудження політики Росії щодо України та розв’язаної війни.

«Окремо звертаємося до наших співвітчизників. Тих, хто продовжує пропагувати російську культуру в Україні та світі, виконувати твори російських композиторів або брати участь у програмах, де виконуються твори російських композиторів. Як ніхто інший ви маєте усвідомлювати неможливість подібного толерування, одним із наслідків якого є створення жертовного образу російської культури та, як наслідок, держави. Поставте російську культуру на паузу. В іншому випадку вимагаємо ставити на паузу творчі контакти з такими нашими співвітчизниками», – йдеться у листі.