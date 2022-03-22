Володар «Оскара» Хав'єр Бардем взяв участь у мітингу на підтримку України у Мадриді

Культурний світ надає безпрецедентну підтримку, як моральну так і матеріалу, Україні. Митці з усього світу протестують проти російської агресії. Ми зібрали уже третю підбірку зі словами і конкретними діями світових зірок та інституцій, спрямованими на підтримку України та українців, які вже 27 днів відважно борються із російськими військами.

Раніше ZAXID.NET опублікував першу та другу частину тексту про культурні санкції.

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Переможці «Євробачення-2021» італійський рок-гурт Måneskin скасував російську частину свого туру із солідарності з народом України

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Міжнародний кінофестиваль у Торонто цього року не запрошуватиме офіційних представників Росії, натомість збільшить представництво України.

«Міжнародний кінофестиваль у Торонто припиняє участь кіноорганізацій та ЗМІ, підтримуваних російською державою, а також російських культурних послів та делегацій», – написали організатори. Міжнародний кінофестиваль в Торонто відбувається щороку на початку вересня. У 2022 році він відзначатиме свою 47-му річницю. Це один із найбільших фестивалів у Північній Америці.

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Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) позбавила акредитації московський міжнародний кінофестиваль, президентом якого є відомий українофоб Нікіта Міхалков. Звичайно, проводити фестиваль зможуть і далі, проте він втратив статус фестивалю класу А, що сильно ускладнить його селекційну роботу. Також втратив аредитацію фестиваль «Послання до людини» (Санкт-Петербург).

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У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення кінопремії British Academy Film Awards 2022. Присутні знаменитості та організатори підтримали Україну.

«Ми солідарні з нашими колегами з Української кіноакадемії та сподіваємось на повернення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні, багато з них є членами BAFTA. Наші думки з народом України», – заявив голова BAFTA Крішненду Маджумдар.

Висловили підтримку актори Ребел Вілсон, Бенедікт Камбербетч (уже не вперше), Джессіка Пламмер, Міллі Макінтош, Стівен Ґрем та інші. Зі значком у вигляді прапора України церемонію відвідав Джон Спейтс, сценарист «Дюни», яка здобула більшість нагород.

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Знаменитий американський письменник Стівен Кінг більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями. Він категорично заборонив переклад та видання своїх творів в Росії.

Так само вчинили Ніл Гейман, Стівен Кінг, Ребекка Кван та інші письменники.

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Фундація Hemingway Foreign Rights Trust, якій належать авторські права на літературну спадщину Ернеста Гемінґвея припинили співпрацю з видавцями із РФ. Розпорядник фундації Майкл Катакіс розповів, що Hemingway Foreign Rights Trust припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії.

«Це не дуже багато, я знаю, але, однак це щира заява, що я беззастережно підтримую народ України не словами, а словами та діями», – наголосив Катакіс.

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Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку призупинили співпрацю з РФ.

«Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку суворо засуджують російську агресію проти України, керовану президентом Владіміром Путіним. У зв’язку з вторгненням Російської Федерації в Україну, порушенням міжнародного права Франкфуртський книжковий ярмарок призупиняє кооперацію з державними російськими інституціями, які були відповідальні за організацію російського стенда на Frankfurter Buchmesse. Франкфуртський книжковий ярмарок запевняє, що надасть українським асоціаціям видавців повноцінну підтримку», – йдеться в листі організаторів.

Так само вчинили й інші великі книжкові ярмарки, зокрема Празький, Лондонський та Болонський. Такі дії стали відповіддю на те, що 12 культурних інституцій Латвії, Литви та Естонії закликали книжкові ярмарки підтримати Україну та обмежити зв’язки з представниками Російської Федерації.

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Фінський літературний фонд (FILI) заморозив виплати грантів на переклад та друк книжок в Росії. Також він не надаватиме жодних нових грантів росіянам. Відмова також стосується грантів на переклад і промоцію літератури.

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Амстердамська та Британська ермітажні фундації розірвали зв'язки з російським музеєм Ермітаж.

Британський фонд створили у 2003 році як благодійну організацію для підтримки російського музею, його президентом з 2015 року є генеральний директор Ермітажу Михайло Піотровський.

«Ми глибоко шоковані подіями в Україні, ми негайно призупинили всю нашу діяльність та скасували всі заплановані заходи. Наші думки і молитви з народом України,» – йдеться в заяві інституції.

Музей російського мистецтва в Амстердамі, що зібрав свою колекцію у співпраці з російським Ермітажем припинив 30-річну співпрацю між двома музеями.

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Музей Матісса та інші французькі музеї скасував виставку Matisse by Matisse у Центрі сучасного мистецтва UCCA в Пекіні. Причиною стала відмова Китаю засудити вторгнення Росії в Україну. Виставка мала відкритись 26 березня іта мала стати наймасштабнішою у Китаї. Пізніше виставку планували перемістити у шанхайський центр UCCA.

Усі французькі інституції, які надавали свої твори для цієї виставки, відкликали свою участь. Найбільше творів (280 робіт) мав надати Музей Матісса з Ле-Като-Камбрезі.

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Культовий британський гурт Deep Purple теж підтримав Україну. Кожен з п’яти учасників розповів свої історії, пов'язані з Україною. Музиканти додали також зображення логотипу Deep Purple у кольорах українського прапора, а також повернули автограф Дмітрія Мєдвєдєва, який вони отримали в 2011 році.

«Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не цього разу. Те, що відбувається – це злочин, і до нього слід ставитися відповідно», – заявив Ян Пейс, барабанщик гурту.

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Легендарний гурт Queen на своєму YouTube-каналі опублікували запис свого концерту у Харкові (2008) та запустили збір коштів на підтримку українців.

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Ще один британський рок-гурт Pink Floyd видалив свої пісні, починаючи з 1987 року, з усіх цифрових платформ РФ та Білорусі.

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Лідер рок-гурту U2 Боно прочитав «І мертвим, і живим і ненародженим…» Тараса Шевченка. Він розмістив це на своєму YouTube-каналі та проілюстрував фотографіями українського супротиву.

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Британський співак Sting заявив, що більше ніколи не даватиме концерти та не виступатиме для російських олігархів, а також тих, хто хоч якось причетний до російської агресії щодо України.

«Жоден олігарх у Британії, Росії чи деінде більше не зможе замовити концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули», – заявив співак, який раніше закликав жертвувати кошти на підтримку України.

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Три найбільші лейбли звукозапису, що входять до так званої «великої трійки», а саме Universal Music Group, Sony Music та Warner Music Group закрили російські офіси та пішли з країни-агресорки.

«Ми закликаємо якомога швидше припинити насилля в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій і разом із нашими співробітниками та артистами співпрацюємо з групами з цілої низки країн, підтримуючи надання гуманітарної допомоги біженцям у регіоні», – йдеться у заяві Universal Music Group.

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Акторське подружжя Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі зібрали 1 млн доларів на допомогу українським біженцям, а футболіст Девід Бекхем та його дружина, колишня співачка Spice girls Вікторія Бекхем пожертвували Україні 1 млн фунтів стерлінгів. Нагадаємо, Бекхем тимчасоо віддав свої соцмережі лікарці з Харкова, щоб вона показала жахіття війни усьому світові.

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Також підтримали українців акторки Дженіфер Еністон та Енн Гетевей.

«Мир є правом людини. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у пожертвуваннях (скрізь, де ви можете). Я посилаю свої щирі молитви до народу України» – написала Гетевей у Instagram.

Еністон звернулась до українських жінок. «Я думаю про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ – як воїни, як матері, як організаторки, як опікунки біженців, як протестувальниці, як журналістки... Я хочу сказати цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами», – йдеться в дописі.

Акторка також закликала надавати Україні допомогу та надала перелік ресурсів, через які це можна зробити.

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Володар «Оскара» та «Золотої пальмової гілки», іспанський актор Хав’єр Бардем взяв участь у мітингу біля російського посольства в Мадриді.

«Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження воєнних дій російської федерації проти України», – заявив актор.