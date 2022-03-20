Зеленський особисто подякував Мілі Куніс і Ештону Катчеру за допомогу Україні
Голлівудська пара зібрала 35 млн доларів для допомоги українським біженцям
Президент України Володмимр Зеленський особисто подякував голлівудським акторам Мілі Куніс та Ештону Катчеру за допомогу Україні. Про це він повідомив у Twitter після розмови по онлайн-зв’язку.
«Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх Flexport і Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ», – написав президент Зеленський, опублікувавши також фото, як він спілкується з акторами по онлайн-зв’язку.
Відома американська акторка Міла Куніс народилась у 1983 році у єврейській родині у Чернівцях. У 1991 році її родина емігрувала в США та оселилась у Лос-Анджелесі. У 2017 році Міла Куніс разом із Ештоном Катчером вперше після еміграції прилетіла в Україну та побувала у рідному місті.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара активно допомагає Україні та збирає кошти для допомоги біженцям.
Додамо, що українські військові постійно потребують допомоги для придбання необхідної техніки та забезпечення. Якщо у вас є можливість фінансово підтримати ЗСУ, то наводимо спецрахунок Нацбанку для підтримки армії, а також реквізити благодійного фонду «Повернись живим».
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Якщо ви хочете зробити переказ НБУ у валюті – перелік реквізитів.
Фонд «Повернись живим»:
Ощадбанк:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.
Приватбанк:
IBAN: UA383052990000026005015017860
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.
Якщо ви хочете зробити переказ фонду у валюті – перелік реквізитів.