Володимир Зеленський спілкується з акторами по онлайн-зв’язку

Президент України Володмимр Зеленський особисто подякував голлівудським акторам Мілі Куніс та Ештону Катчеру за допомогу Україні. Про це він повідомив у Twitter після розмови по онлайн-зв’язку.

«Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх Flexport і Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ», – написав президент Зеленський, опублікувавши також фото, як він спілкується з акторами по онлайн-зв’язку.

Відома американська акторка Міла Куніс народилась у 1983 році у єврейській родині у Чернівцях. У 1991 році її родина емігрувала в США та оселилась у Лос-Анджелесі. У 2017 році Міла Куніс разом із Ештоном Катчером вперше після еміграції прилетіла в Україну та побувала у рідному місті.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара активно допомагає Україні та збирає кошти для допомоги біженцям.

Додамо, що українські військові постійно потребують допомоги для придбання необхідної техніки та забезпечення. Якщо у вас є можливість фінансово підтримати ЗСУ, то наводимо спецрахунок Нацбанку для підтримки армії, а також реквізити благодійного фонду «Повернись живим».

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Якщо ви хочете зробити переказ НБУ у валюті – перелік реквізитів.

Фонд «Повернись живим»:

Ощадбанк:

​IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Приватбанк:

​IBAN: UA383052990000026005015017860

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Якщо ви хочете зробити переказ фонду у валюті – перелік реквізитів.