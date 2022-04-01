Співачки Зоряна Кушплер та Людмила Корсун відмовились виконувати російську музику

Усе більше відомих українських музикантів підтримують усесвітню блокаду російської культури, котра, поруч із економічними та політичними санкціями має на меті вплинути на дії країни-агресора.

Зокрема, львівська співачка Людмила Корсун (Осташ) заявила на своїй сторінці у Facebook про скасування участі в болонській постановці опери «Іоланта» Петра Чайковського, керованій українською ж диригенткою Оксаною Линів.

Нагадаємо, ця культурна подія викликала чималий резонанс у соцмережах. Частина українців вважає, що диригентка, котра віднедавна очолює оркестр Муніципального театру в місті Болонья (Італія) мала б відмовитися від виконання твору російського композитора. Сама Оксана Линів аргументує свою позицію тим, що Петро Чайковський мав українське походження, про що вона вважає за потрібним розповісти цілому світу. Аналогічна інформація, ініційована диригенткою, з’явилася сьогодні й на офіційній веб-сторінці театру.

Однак такі заяви, вочевидь, переконали не всіх: від співпраці з Оксаною Линів, окрім співаків, відмовилася вже і композиторка Вікторія Польова.

«Я переконана, що зараз у кожної людини має бути тверда позиція у таких питаннях. Війна точиться скрізь, всі духовні дії (а музика і є духовною дією) є зброя. Кожний виступ українського композитора зараз є політичним висловом. І якщо моя музика буди зливатися в одному концерті з російською, то це все одно, що обійматися з вбивцями», – написала композиторка.

Відмовляється виконувати твори російських композиторів і співачка світового масштабу Лєна Бєлкіна.

Інша співачка-українка, котра вже багато років виступає на сцені Віденської національної опери, Зоряна Кушплер, закликала колег уважно читати програми концертів на підтримку України, в яких вони беруть участь: на жаль, непоодинокими стали прецеденти уведення до програм таких концертів творів російських композиторів. Також багатьох виконавців обурили останні домовленості Міжнародного комітету Червоного Хреста з росіянами, адже тривалий час зібрані для України благодійні кошти вони перераховували саме на цю організацію.

Також Зоряна Кушплер загострила увагу на новій проблемі: українці відмовляються, їх просто викидають з програми, а самі акції за участі російської музики та російських музикантів тривають.

«Я вчора відмовилася від участі у концерті у театрі у Клагенфурті. Мені дали російську піаністку з Санкт-Петербургу і після мене мав звучати Вокаліз Рахманінова. Я написала в театр, що я відмовляюся виступати з російської піаністкою і прошу забрати російські твори з програми. Інакше я не маю морального права брати участь у концерті. Нащо вони мені не писали, що дуже шкода але вони нічого не можуть поміняти і через те приймають моє рішення не брати участь у концерті. Тобто я була єдина українська виконавиця, яка мала брати участь у цьому концерті і вони від мене відмовилися», – написала Зоряна Кушплер.

Так само сталося і з концертом у Концерт хаузі у Відні в квітні.

«Після гімну України вони збиралися виконувати концерт Чайковського і концерт Рахманінова, а на закуску я мала вийти і заспівати українську арію! Коли я побачила програму, я поставила чіткий ультиматум і тепер в концерті не бере участі жоден українець!», – ділиться співачка.