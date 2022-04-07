Євген Свєтліца є народним артистом України

Соліст Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Євген Свєтліца бере участь у постановці «Лебедине озеро» Russianballettheatre (Театр російського балету). У складі цієї трупи він гастролює у США. Львівська опера вважає такі дії порушенням контракту.

Як стало відомо з відкритих джерел, соліст балету Львівської національної опери, народний артист України Євген Свєтліца є учасником туру з постановкою «Лебедине озеро» Петра Чайковського (партія Зігфріда), що відбувається впродовж 7 лютого – 9 квітня 2022 р. у містах Сполучених Штатів Америки. Виступи організовані компанією RBTheatre (Russianballettheatre).

На сайті компанії вказано, що постановницею вистави є хореографка Маріїнського театру (Санкт-Петербург, Росія) Надія Калініна. У виставі беруть участь танцюристи з Росії, Білорусі та України, зокрема Євген Свєтліца.

Львівська опера наголошує, що артист перебуває у відпустці та жодним чином не повідомляв адміністрацію театру про свою участь у вищевказаному турі, чим порушив вимоги контракту з театром.

«Ми обурені такою поведінкою працівника театру та засуджуємо таку позицію культурного колабораціонізму, а особливо у цей непростий для України час, коли війська російського агресора жорстоко знищують мирний український народ, його культурну спадщину та інфраструктуру», – йдеться в офіційній заяві театру.

Щодо дій Євгена Свєтліци буде проведено службове розслідування щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Також у Львівській опері наголошують, що провідні солісти театру Людмила Корсун та Тарас Бережанський за власною ініціативою відмовились від проектів за участю російських артистів у Болоньї (Італія) та Баден-Бадені (Німеччина).

Нагадаємо, у схожій ситуації опинився і київський оперний театр, солісти якого беруть участь у концертах «Балет за мир» спільно з російськими виконавцями.