Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок Миколі Чайці за спробу контрабанди культурних цінностей. Чоловік намагався переслати за кордон старовинні прикраси та артефакти поштою. За це суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 5 березня, у лютому та березні 2023 року обвинувачений продавав на міжнародному онлайн-аукціоні старовинні речі громадянам Німеччини та Франції. Йдеться, зокрема, про мініатюрні підвіски-амулети XI–XII ст., статуетку бога Серапіса II–III ст., амулет-змійовик XI–XVI ст. і давній кинджал, датований першою половиною II тисячоліття до н.е.

Щоб відправити ці предмети за кордон, чоловік приходив до відділення «Укрпошти» у Старокостянтинові та оформлював міжнародні відправлення від вигаданого імені. При цьому він не мав свідоцтва на право вивезення культурних цінностей, яке є обов’язковим для таких предметів.

Митники виявляли артефакти під час огляду міжнародних посилок у зоні митного контролю в Києві. Усі предмети вилучили, оскільки експерти підтвердили, що вони належать до культурних цінностей.

Суддя Ольга Завадська визнала Миколу Чайку винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України (замах на контрабанду культурних цінностей), проте звільнила його від реального покарання, призначивши рік іспитового терміну.

Також обвинувачений має компенсувати понад 42 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вилучені культурні цінності у нього конфіскували. Вирок ще можна оскаржити.