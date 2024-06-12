Здолбунівський районний суд виніс вирок Павлу Грушку за контрабанду культурних цінностей. Чоловік відправив у Францію та Німеччину дві посилки з кам’яними сокирами бронзової доби, які виявили та конфіскували працівники митної служби. Відтак, обвинувачений отримав рік іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, 4 липня 2023 року Павло Грушко продав громадянину Франції кам’яну сокиру бронзової доби за 100 Євро. Обвинувачений спакував товар, вніс неправдиві дані у форму митної декларації та відправив його «Укрпоштою» зі Здолбунова у Францію. Наступного дня працівники Київської митниці під час огляду посилки виявили предмет, що може мати культурну цінність, тож вилучили його для проведення відповідної експертизи. 12 лютого 2024 року Павло Грушко продав ще одну кам’яну сокиру бронзової доби за 50 євро громадянину Німеччини. Обвинувачений знову відправив артефакт «Укрпоштою», який під час митного огляду також вилучили.

Павло Грушко уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини. Відомо, що він уродженець міста Житомир, одружений, з вищою освітою, офіційно не працевлаштований та раніше судимий не був.

Суддя Олег Кушнір визнав Павла Грушка винним за ч.2 ст.15 (замах на вчинення кримінального правопорушення) та за ч.1 ст.201 (контрабанда культурних цінностей та зброї) ККУ й призначив рік іспитового терміну. Вилучені сокири у чоловіка конфіскували й передали у Рівненський обласний краєзнавчий музей. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.