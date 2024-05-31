Наразі книги вилучили для проведення експертиз

На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали американця, який намагався приховано вивезти за кордон 18 стародруків. Наразі книги вилучили для проведення експертиз.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 30 травня громадянин США намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією. Чоловік їхав легковим авто та у валізах перевозив 18 книг, які можливо становлять культурну та історичну цінність.

Книги, надруковані різними мовами в середині ХІХ – на початку ХХ століття, для проведення експертизи вилучили представники митниці. Щодо іноземця склали протокол про порушення митних правил.