Сихівський райсуд Львова, який оштрафував Сергія Вергулеса

Сихівський районний суд визнав винним Сергія Вергулеса у контрабанді вогнепальної зброї й оштрафував його на 170 тис. грн. Чоловік торік придбав у США ствол й відправив в Україну поштою.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, обвинувачений є уродженцем російського міста Хабаровськ. Торік він самостійно замовив в США частину вогнепальної нарізної зброї. У грудні 2023 року ствол відправили до України. Під час перевірки на пості «Львів-поштовий» митники виявили, що документи на посилку підроблені.

Під час судових засідань Сергій Вергулес повністю визнав свою провину уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він просив суд не карати його суворо, оскільки сам виховує двох дітей. Обвинувачений розповів, що ствол у США запакував і відправив його знайомий, з яким вони ніколи не бачились, але спілкувалися в інтернеті. За словами Сергія Вергулеса, він має дозвіл на аналогічну зброю, яку використовував для тренувань.

Суддя Назарій Дулебко визнав Сергія Вергулеса у контрабанді зброї (ч. 1 ст. 201 ККУ), оштрафував його на 170 тис. грн та конфіскував куплений ствол. Крім цього, чоловік має сплатити 18 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.