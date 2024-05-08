Поліцейські зупинили водія Toyota за порушення правил дорожнього руху

У вівторок, 7 травня, при в’їзді у місто Яремче поліція зупинила позашляховик Toyota Hilux камуфляжного зеленого кольору. За кермом авто перебував 30-річний киянина. В салоні автомобіля виявили 2600 набоїв різного калібру і пістолет. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 8 травня, поліцейські зупинили водія Toyota Hilux за порушення правил дорожнього руху. Як видно на фото, авто зупинили на блокпосту, що на в’їзді у Яремче з боку Надвірної.

«В ході перевірки у салоні транспортного засобу правоохоронці виявили низку заборонених предметів. Йдеться про понад 2600 набоїв різного калібру та предмет схожий на пістолет. Жодних пояснень водій не надавав», – інформують у поліції.

Набої та зброю вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють, звідки вони у киянина. За незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.