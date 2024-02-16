Чоловіка затримали у його помешканні

Правоохоронці затримали 27-річного мешканця села Загвіздя, який впродовж року продав два автомати та понад півтисячі патронів до них. Чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 16 лютого, за вогнепальну зброю та боєприпаси прикарпатець отримав 1500 доларів та понад 55 тисяч гривень.

Автомати та боєприпаси прикарпатець продав за 1500 доларів та понад 55 тисяч гривень

«Правоохоронці встановили, що фігурант упродовж року збув два автомати та 530 патронів до них. Чоловіка затримали за місцем прожиття. Правоохоронці провели обшуки, вилучені речові докази направили на експертизу», – інформують у поліції.

Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами прикарпатцю загрожує до семи років позбавленням волі.