Чоловік підійшов до авто Mercedes, розбив каменем вікно, кинув у салон гранату та після вибуху втік

Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який гранатою підірвав автомобіль свого знайомого. Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що зробив це через ревнощі. Суд призначив Руслану Ярошу чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, весною 2023 року мешканець Самбора Руслан Ярош, за його словами, знайшов у місті ручну осколкову гранату Ф-1 та зберігав її в себе вдома. Наприкінці жовтня чоловік підірвав цією гранатою автомобіль Mercedes-Benz S 500 свого знайомого. Руслан Ярош каменем розбив скло у припаркованому автомобілі, кинув у салон гранату та втік.

Правоохоронці розшукали 45-річного чоловіка та повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні майна та незаконному поводженні зі зброєю чи боєприпасами.

У суді обвинувачений визнав свою провину у кримінальних правопорушеннях. Руслан Ярош розповів, що він раніше товаришував із потерпілим, вони разом навчались та спілкувались. За словами обвинуваченого, він підірвав авто свого знайомого, бо приревнував його до своєї дівчини. Руслан Ярош визнав, що спершу розбив скло автомобіля каменем, а потім кинув у салон гранату. Від вибуху ніхто не постраждав і обвинувачений відшкодував потерпілому завдану шкоду.

Справу розглянув суддя Володимир Галин, який дослідив усі матеріали та визнав Руслана Яроша винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши чотири роки тюрми, але звільнив від відбування цього покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.