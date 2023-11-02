Чоловік підійшов до авто Mercedes, розбив каменем вікно, кинув у салон гранату та після вибуху втік

Поліцейські затримали 45-річного самбірчанина, який гранатою підірвав автомобіль свого знайомого та втік. За даними правоохоронців, які 2 листопада повідомили про цей злочин, чоловік підірвав авто через особисті мотиви.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, вранці 30 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя міста Самбір про те, що вночі внаслідок вибуху був пошкоджений його автомобіль Mercedes, який він залишив біля одного з будинків на вулиці Івасюка у райцентрі.

Як в подальшому встановили правоохоронці, автомобіль був пошкоджений внаслідок підриву гранати, ймовірно – Ф-1. Правоохоронці дослідили відео з камер спостереження та встановили, що до підриву автомобіля причетний житель Самора віком 45 років. Близько третьої години ночі він підійшов до авто Mercedes, розбив каменем вікно правих передніх дверей, кинув у салон гранату та після вибуху втік з місця події. Злочин був вчинений з особистих мотивів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Також правоохоронці встановлюють походження гранати.