Під час огляду авто працівники митниці виявили книгу The Holly Bible надруковану в 1919 році у Лондоні

У ніч на четвер, 11 січня, у пункті пропуску Краковець на кордоні з Польщею мешканка Львівщини намагалась вивезти за кордон старовинну Біблію. Жінку викрили митники та вилучили книгу.

Як повідомила Львівська митниця, випадок трапився вночі 11 січня у пункті пропуску Краковець. 34-річна мешканка Львівщини хотіла виїхати до Польщі на легковому авто і для проходження митного контролю обрала смугу «зелений коридор», чим засвідчила, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили книгу The Holly Bible надруковану в 1919 році у Лондоні, в Кембриджському університеті. Видання, яке може належати до культурних чи історичних цінностей, знаходилось серед особистих речей в багажному відділенні автомобіля.

За цим фактом працівники митниці склали протокол відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу України. Вартість вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням експерта.

Нагадаємо, що вивезення, тимчасове вивезення, у тому числі шляхом пересилання, культурних цінностей за межі України дозволяється за наявності відповідного свідоцтва на право вивезення культурних цінностей. Свідоцтва не потребують друковані твори, видані після 1945 року.