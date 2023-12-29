Водій мікроавтобуса перевозив техніку Apple – загалом понад 3200 одиниць на понад 112 млн грн

Берегівський районний суд Закарпатської області виніс вирок прикордоннику Юрію Кушніру, який пропустив автобус із контрабандною технікою на понад 112 млн грн. Суд визнав його винним у порушенні правил несення прикордонної служби та призначив два роки тюрми, але звільнив його від цього покарання, замінивши його на службове обмеження.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, наприкінці червня 2022 року Юрій Кушнір виконував службові обов’язки у прикордонному наряді з перевірки документів на в’їзд в Україну у пункті пропуску «Лужанка». У пункт пропуску приїхав мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого перевозив техніку Apple: мобільні телефони, планшети, навушники, ноутбуки та годинники – загалом понад 3200 одиниць на понад 112 млн грн.

Юрій Кушнір під час прикордонного оформлення порушив правила несення служби та не перевірив належним чином надані водієм документи, як наслідок водій незаконно ввіз техніку в Україну без сплати митних платежів. Додамо, що після пропуску цього мікроавтобуса двох митників також офіційно звинуватили у покриванні контрабанди. Вилучену техніку мали передати ЗСУ.

Обвинувачуваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Юрію Кушніру призначили два роки тюремного ув’язнення за вчинення кримінального правопорушення, але звільнили покарання, встановивши йому службове обмеження на той самий строк з відрахуванням 20% грошового забезпечення у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.