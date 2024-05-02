На 12 добу пацієнтку виписали з лікарні

39-річній Марині Бесарабчик із міста Коростишів Житомирської області вже вчетверте пересадили нирку. Жінка упродовж 29 років бореться з нирковою недостаністю. Четверту пересадку нирки їй зробили в Україні, точніше, у Львові.

Марині нирки відмовили, коли їй було лише 10 років. З того часу вона постійно виборює право на життя і єдиним порятунком для неї була трансплантація. Тричі їй проводили пересадку за кордоном. Дві перші нирки не прижилися, а третій орган прослужив Марині аж 20 років – це хороший показник. Коли три роки тому нирка перестала працювати, її функцію замістила процедура гемодіалізу. А це значить, що жінка була буквально прикута до лікарень, повідомили у медзакладі Львова.

«Це не життя, а існування. Ти не можеш десь поїхати, бо мусиш через день по три години лежати на діалізі, де тебе постійно колять великими голками. Час йде, а здоровий орган усе не знаходять. Це з'їдає, бо здається, що організм не витримає і це може бути твій останній діаліз», – каже пацієнтка. Весь цей час вона стояла в листі очікування і, завдяки підтримці чоловіка та родини, не втрачала надії.

У Всесвітній день нирки про Марину вийшов сюжет в новинах. І вже наступного дня автоматизована система ЄДІСТ обрала її як реципієнта на пересадку нирки від посмертного донора. Рятівну для Марини пересадку провели хірурги Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Нирка запрацювала просто на операційному столі. На 12 добу після трансплантації Марину виписали з лікарні. Наразі вона потребує спостереження і тому тимчасово мешкає у Львові.