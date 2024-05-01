30-річний Олександр вчиться підніматися сходами

39-річний захисник Олександр Довгалюк з Хмельниччини під час обстрілу на Харківщині отримав важке поранення голови: пошкодження третини черепа та правої півкулі мозку. Ще два тижні тому він був прикутий до ліжка, та після занять з фізичними терапевтами Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) захисник вже робить перші кроки.

До війни Олександр працював фотографом. Щойно почалася велика війна він вивіз дружину з дітьми за кордон, а сам повернувся до України та поповнив ряди 36-го окремого стрілецького батальйону. Важку травму голови захисник отримав три місяці тому на Харківщині. Під час обстрілу бійці забігли в підвал, аби дочекатися тиші. Ворог помітив їх і скинув на них авіаційну бомбу. Підвал рознесло, бетонна плита впала прямо на Олександра, повідомили у Центрі.

Важкопораненого захисника виходжували лікарі у двох шпиталях. Після загоєння рани на потилиці лишилася вм’ятина. Права півкуля мозку – ушкоджена, тому лівий бік тіла некерований. Олександр фактично був паралізований, коли його скерували на відновлення до Львова, у центр «Незламні». Після двох тижнів щоденних занять з фізичними терапевтами, пацієнт вже почав ходити. Наразі ще не так впевнено, як йому хочеться, але з кожним днем все краще.

«Я не хочу, щоб дружина возила мене на кріслі колісному, як було донедавна. Я хочу за руку гуляти з нею по Львову. Ось що мене мотивує», – каже захисник.

Реабілітацію Олександра ускладнює неврологічний дефіцит, який виник внаслідок травми головного мозку. Мова йде про однобічне порушення сприйняття простору, що називається неглект. Тобто, зоровий нерв та око хоч і працюють, однак через пошкодження мозку некоректно відображають побачену картинку.

«Я з сином грав у шашки. Бачу, що шашка стоїть на дошці, я хочу її взяти, а не можу, бо її там насправді немає. Вона є, але трохи в іншому місці, ніж на тій картинці, що її показує мені мій мозок», – пояснює свій стан Олександр. Неглект значно ускладнює реабілітаційний процес.

«Наша основна мета – відновити стереотип ходьби пацієнта, навчити його ходити сходами. Бо через неглект він їх не бачить правильно і оступається. Тож в пацієнта вже є страх ходьби і ми мусимо це виправити», – каже фізичний терапевт Центру Андрій Новосад.

Реабілітація Олександра ймовірно буде тривалою і на нього ще чекає операція: дефект кісток черепа закриють титановою пластиною. Після остаточного одужання Олександр мріє погуляти з дружиною Львовом і піднятися на Говерлу.